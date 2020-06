Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem 430 mortes e 19,1 mil casos de coronavírus

20 de junho de 2020

Neste sábado foram notificados sete novos óbitos e 596 casos confirmados.

A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul atualizou o boletim com as informações sobre a pandemia do coronavírus no Estado, na tarde deste sábado (20).

Foram notificados nas últimas 24 horas sete novos óbitos, somando um total de 430 mortes pelo vírus. As vítimas são da cidade Cachoeirinha (mulher, 65 anos); Canoas (mulher, 71 anos); Caxias do Sul (homem, 64 anos); Gravataí (homem, 88 anos); Pontão (mulher, 70 anos); Porto Alegre (homem, 48 anos) e São Gabriel (mulher, 92 anos).

No balanço foram confirmados 596 novos casos, o que deixa o Estado gaúcho com 19.138 casos confirmados. A partir desta atualização, o novo coronavírus está presente em 372 municípios gaúchos, o que representa 75% das 497 cidades do Rio Grande do Sul.

Além disso, são 15.373 pessoas recuperadas e 3.335 em acompanhamento, 80% e 17% dos casos, respectivamente. A taxa de mortalidade no estado é de 2,2%.

Dos 2.038 leitos de Unidade de Terapia Intensiva do Estado, 1.441 estão ocupados. Isto é, 70,7% dos leitos de UTI adulto têm pacientes internados.

