8 de abril de 2020

Hospital Divina Providência durante processo de descontaminação. Foto: Divulgação SMSUrb/PMPA Hospital Divina Providência durante processo de descontaminação. (Foto: Divulgação SMSUrb/PMPA) Foto: Divulgação SMSUrb/PMPA

O Rio Grande do Sul registra, nesta quarta-feira (8), 581 casos de coronavírus, segundo a SES (Secretaria Estadual da Saúde). Também nesta quarta foram confirmadas mais duas mortes pela doença no Estado: um idoso de 81 residente em Porto Alegre e um homem de 53 anos de Marau. A vítima tinha histórico de insuficiência cardíaca, que procurou atendimento no hospital do município em 28 de março, sendo transferido para Passo Fundo no mesmo dia, onde internou na UTI. O diagnóstico no Lacen saiu no dia 1º, dois dias após a chegada da amostra no laboratório em Porto Alegre.

Número de casos

Os novos contabilizados nesta quarta são de residentes de Porto Alegre (8 casos), Santa Maria (6), São Leopoldo (5), Arroio dos Ratos, Caxias do Sul, Harmonia, Passo Fundo, Sapucaia do Sul, Santa Rosa e Vacaria. Um outro caso teve corrigida a residência de Porto Alegre para Glorinha. São 74 municípios com casos confirmados.

Porto Alegre tem, segundo a SES, 279 casos confirmados. A Secretaria Municipal da Saúde contabiliza 292, 27 novos casos confirmados nesta quarta-feira.

Estabelecimentos prisionais de Santa Maria são higienizados para combate ao coronavírus

Quatro casas prisionais de Santa Maria foram higienizadas no início desta semana para combater a disseminação da Covid-19. A ação, em parceria com a prefeitura, ocorreu na Penitenciária Estadual de Santa Maria, no Presídio Regional de Santa Maria, no Instituto Penal de Santa Maria e no Instituto Penal de Monitoramento Eletrônico.

A limpeza irá garantir maior proteção tanto aos servidores da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) como à população prisional. “O vírus não escolhe sua vítima, todos precisam se cuidar neste momento pelo qual a humanidade está passando”, afirma o delegado penitenciário da região, Anderson Prochnow.

Foram higienizados, na segunda-feira (6), pátios de sol, corredores, salas, banheiros, área interna/externa e demais instalações de todos os locais. Prochnow destaca o apoio incondicional recebido da prefeitura no combate à pandemia. “Entrei em contato com o prefeito Jorge Pozzobom relatando nossa preocupação, visto que cerca de 1.500 apenados estão sob nossa custódia nas quatro casas prisionais de Santa Maria, além dos servidores”, relata.

Secretário da Administração Penitenciária, Cesar Faccioli enfatiza a importância da ação conjunta. “Neste momento de crise, as parcerias interinstitucionais são muito importantes, em todos os níveis. Em nome do governo do Estado do Rio Grande do Sul, agradeço ao prefeito Pozzobom pela contribuição com o nosso sistema prisional”, acrescenta.

O superintendente da Susepe, César da Veiga, também destaca a importância de ações que preservem a saúde de todos os servidores e das pessoas presas, especialmente em um contexto de pandemia como o atual.

A 2ª Delegacia Penitenciária Regional (região de Santa Maria) tem intensificado medidas em seus estabelecimentos prisionais para combater a pandemia. Por meio da Vara de Execuções Criminais de Santa Maria, Ministério Público e Seapen/Susepe têm distribuído, semanalmente, equipamentos de proteção para os servidores, como óculos, máscaras, luvas, álcool gel, além de outros materiais já adquiridos.

Porto Alegre

A Capital também realiza ações de desinfecção de locais públicos, como hospitais e unidades de saúde. Nas pulverizações são utilizadas as substâncias quaternário de amônia e biguanida.

