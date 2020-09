Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem 60 óbitos e 2787 novos casos de coronavírus em 24 horas

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Os recuperados são 122.709 (89% dos casos). Foto: Luana Duarte/Divulgação Os recuperados são 122.709 (89% dos casos). (Foto: Luana Duarte/Divulgação) Foto: Luana Duarte/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Rio Grande do Sul registrou nesta sexta-feira (4) 2.787 novos casos de coronavírus. Também foram confirmados mais 60 óbitos ocorridos entre os dias 12 de agosto e 4 de setembro. O total de casos confirmados chegou a 137.217, em 487 municípios (98%). O número de óbitos é de 3.650, e o de recuperados, 122.709 (89% dos casos).

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Alvorada (mulher, 44 anos);

Alvorada (mulher, 85 anos);

Barra do Ribeiro (homem, 67 anos);

Campina das Missões (homem, 59 anos);

Canela (mulher, 59 anos);

Canguçu (homem, 83 anos);

Canoas (homem, 78 anos);

Canoas (mulher, 60 anos);

Canoas (homem, 82 anos);

Canoas (mulher, 60 anos);

Capão do Leão (mulher, 75 anos);

Caxias do Sul (homem, 52 anos);

Caxias do Sul (homem, 56 anos);

Caxias do Sul (homem, 82 anos);

Cidreira (mulher, 64 anos);

Cruz Alta (homem, 63 anos);

Erechim (mulher, 85 anos);

Erechim (mulher, 83 anos);

Erechim (homem, 67 anos);

Estância Velha (mulher, 56 anos);

Gravataí (homem, 42 anos);

Gravataí (mulher, 43 anos);

Guaíba (mulher, 75 anos);

Muçum (homem, 80 anos);

Nova Bassano (homem, 61 anos);

Novo Hamburgo (homem, 37 anos);

Panambi (mulher, 41 anos);

Passo Fundo (mulher, 77 anos);

Pelotas (homem, 93 anos);

Pelotas (mulher, 71 anos);

Pelotas (mulher, 83 anos);

Porto Alegre (homem, 69 anos);

Porto Alegre (mulher, 92 anos);

Porto Alegre (homem, 47 anos);

Porto Alegre (homem, 62 anos);

Porto Alegre (mulher, 31 anos);

Porto Alegre (mulher, 74 anos);

Porto Alegre (homem, 65 anos);

Porto Alegre (homem, 70 anos);

Porto Alegre (mulher, 78 anos);

Porto Alegre (mulher, 65 anos);

Porto Alegre (mulher, 84 anos);

Porto Alegre (homem, 68 anos);

Porto Alegre (mulher, 72 anos);

Porto Alegre (homem, 74 anos);

Porto Alegre (mulher, 87 anos);

Porto Alegre (mulher, 90 anos);

Porto Alegre (homem, 69 anos);

Porto Alegre (homem, 66 anos);

Porto Alegre (mulher, 93 anos);

Porto Alegre (mulher, 89 anos);

Rio Grande (homem, 64 anos);

Santa Rosa (mulher, 52 anos);

Santana da Boa Vista (mulher, 70 anos);

São Leopoldo (homem, 70 anos);

São Leopoldo (mulher, 77 anos);

São Leopoldo (homem, 68 anos);

São Leopoldo (homem, 58 anos);

Taquara (homem, 31 anos);

Terra de Areira (homem, 88 anos).

Lacen realiza treinamento para aparelho de testagem

O Lacen/RS (Laboratório Central do Estado) recebeu nesta semana um novo equipamento para os exames de biologia molecular que fazem a detecção do coronavírus. Trata-se de um extrator, responsável por uma das etapas do processo que identifica o material genético do vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19. A previsão é de que o equipamento dê uma maior agilidade na liberação das cerca de 400 análises feitas todos os dias, já que ele substitui uma tarefa hoje feita manualmente. Nesta sexta-feira (4), a equipe do Lacen/RS passou por um treinamento de uso do aparelho.

Repasse a hospitais

Cerca de 200 hospitais do Rio Grande do Sul receberam, entre quinta (3) e sexta-feira (4), o valor de R$ 103 milhões para prestar serviços à população por meio do SUS (Sistema Único de Saúde). Deste valor, R$ 78 milhões são referentes ao custeio de serviços hospitalares de média e alta complexidade (Teto Mac) e custeio de serviços na área de nefrologia. Os recursos são provenientes do Ministério da Saúde, e repassados na integralidade às instituições hospitalares que oferecem estes serviços.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul