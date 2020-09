Rio Grande do Sul Saúde repassa mais de R$ 100 milhões a hospitais do RS

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2020

Os recursos são provenientes do Ministério da Saúde. Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Cerca de 200 hospitais do Rio Grande do Sul receberam, entre quinta (3) e sexta-feira (4), o valor de R$ 103 milhões para prestar serviços à população por meio do SUS (Sistema Único de Saúde). Deste valor, R$ 78 milhões são referentes ao custeio de serviços hospitalares de média e alta complexidade (Teto Mac) e custeio de serviços na área de nefrologia. Os recursos são provenientes do Ministério da Saúde, e repassados na integralidade às instituições hospitalares que oferecem estes serviços.

Na quinta-feira, foram pagos R$ 25 milhões em incentivos estaduais aos hospitais públicos e próprios do Estado. O valor é proveniente do Tesouro do Estado, e garante a oferta de serviços como porta de entrada para urgência e emergência, plantões presenciais em algumas especialidades prioritárias, atendimento a gestantes de alto risco e rede de atenção ao parto, saúde mental, entre outros.

Com estes pagamentos, o Governo do Estado mantém a regularidade dos repasses na área da Saúde, uma das prioridades desde o início da gestão atual.

