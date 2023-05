Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem 610 mil beneficiários do programa Bolsa Família

O Rio Grande do Sul tem 610 mil famílias beneficiadas pelo Bolsa Família nos 497 municípios gaúchos. O total de recursos transferidos pelo programa social do governo federal ao Estado neste mês é de R$ 413 milhões.

O valor médio do benefício é de R$ 678,17. O pagamento da parcela de maio, que iniciou nesta quinta-feira (18) para beneficiários com NIS (Número de Identificação Social) com final 1, prossegue até o dia 31.

Do total destinado ao Rio Grande do Sul, R$ 43 milhões são reservados ao pagamento do Benefício Primeira Infância, que garante um adicional de R$ 150 a cada criança de 0 a 6 anos na composição familiar dos beneficiários. Um total de 291 mil crianças nessa faixa etária serão contempladas no Estado neste mês.

Porto Alegre (82.156), Pelotas (22.126), Canoas (20.075), Viamão (18.981) e Gravataí (16.850) são as cinco cidades com maior número de famílias atendidas pelo programa em maio no Estado.

