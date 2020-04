Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem 685 casos confirmados de coronavírus e 17 mortos

13 de abril de 2020

Também foi feita a alteração dos municípios de residência de alguns casos, verificados após investigação epidemiológica.

Foram confirmados nesta segunda-feira (13) 23 novos casos de coronavírus no Rio Grande do Sul, com 17 óbitos entre eles.

Os registros foram nas cidades de: Porto Alegre (3), Ajuricaba, Capão da Canoa (2), Cruzeiro do Sul, Espumoso, Esteio, Lajeado (2), Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas (4), Rio Pardo, São Jorge, Sapucaia do Sul, Taquari, Teutônia, Venâncio Aires.

Além dos novos casos, o painel de controle do Estado em relação ao coronavírus ainda teve outros ajustes nesta segunda. Dois casos de Porto Alegre foram excluídos por duplicidade.

Também foi feita a alteração dos municípios de residência de alguns casos, verificados após investigação epidemiológica.

Casos com mudanças de cidade: Porto Alegre para Sapucaia do Sul; Canoas para Porto Alegre; Porto Alegre para Santo Cristo; Caxias para Farroupilha; Alvorada para Porto Alegre.

O 17º caso de morte por coronavírus no Estado e sétimo em Porto Alegre foi o de uma idosa de 87 anos, que estava internada no Hospital Ernesto Dornelles desde o dia 29 de março. A idosa apresentava doença hematológica preexistente.

Testes rápidos

O governo do Estado começa a distribuir a partir da próxima quarta-feira (15) um lote de 25 mil testes rápidos sorológicos para identificação de novos casos de coronavírus no Rio Grande do Sul. Cada caixa contém 20 testes individuais, e os 497 municípios gaúchos receberão os kits de acordo com a população e o número de casos confirmados. Os testes serão realizados com prioridade em profissionais da saúde, da segurança e do sistema penitenciário. Pessoas que tiveram contato direto com profissionais desses grupos que testarem positivo para a Covid-19 também receberão prioridade para o exame.

Abertura do comércio

Com a proximidade do fim do prazo determinado para a restrição do comércio no Estado, o governador Eduardo Leite informou, na transmissão ao vivo desta segunda-feira (13), que aguarda dados técnicos para embasar as próximas decisões, que devem ser anunciadas na quarta-feira (15).

Na quinta-feira (9), o governo do Estado decretou a obrigatoriedade, por parte de hospitais das redes pública e privada, de registro de taxa de ocupação, número de respiradores e de pacientes internados com suspeita ou confirmação de coronavírus. Até o momento, 180 dos cerca de 300 hospitais já preencheram esses dados.

Novidades sobre as especificações de restrições ao comércio no Estado serão anunciadas na quarta-feira, quando todos esses resultados e informações estiverem à disposição do Executivo.

