Por Redação O Sul | 13 de abril de 2020

Pulverização e sanitização da Unidade de Saúde Domênico Feoli, em Porto Alegre. Foto: Divulgação SMSUrb/ PMPA Pulverização e sanitização da Unidade de Saúde Domênico Feoli, em Porto Alegre. (Foto: Divulgação SMSUrb/ PMPA) Foto: Divulgação SMSUrb/ PMPA

O Ministério da Saúde colocou Porto Alegre como classificada em emergência no indicador de vigilância devido ao número de casos confirmados de coronavírus, informou a pasta durante a atualização de números da pandemia no País nesta segunda-feira (13). Conforme o governo federal, são consideradas em emergência capitais que estão 50% acima da incidência nacional, que é de 111 casos por um milhão de habitantes. Porto Alegre, nos registros do ministério, tem 210.

Essa classificação serve de alerta para decisões que resultem na flexibilização do distanciamento social, já que os sistemas de saúde podem não estar preparados para assumir a demanda. Porto Alegre é a décima capital com maior número de ocorrências da doença.

Dados da Prefeitura

Segundo a Prefeitura de Porto Alegre, subiu para 324 o número de pacientes confirmados com coronavírus na Capital. Foram 13 novos casos confirmados nesta segunda-feira (13). Mais 430 casos seguem em análise e 1.016 foram descartados. Sete pessoas morreram devido à doença.

São 145 os casos de pacientes considerados recuperados do coronavírus em Porto Alegre. O número aumentou com 28 novos pacientes diagnosticados como recuperados nesta segunda.

No levantamento da SES (Secretaria Estadual de Saúde) o número de casos registrados na Capital é de 315.

Samu já atendeu 244 chamados para suspeitas de Covid-19

Segundo a prefeitura, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) só atende pacientes com sintomas graves, como falta de ar. Para sintomas leves, como febre, tosse, quadros gripais, o paciente deve procurar uma unidade de saúde ou unidade com turno estendido. Mesmo assim, o serviço atendeu 244 chamados por suspeita de Covid-19 em 25 dias.

Sétimo óbito

Nesta segunda-feira foi confirmado o sétimo óbito de paciente de Porto Alegre com coronavírus. Era uma mulher, idosa, com 87 anos, com comorbidades. Ela foi notificada e internada em UTI do Hospital Ernesto Dornelles desde 29 de março. A coleta para o exame foi feita na mesma data com resultado de coronavírus positivo pelo Lacen (Laboratório Central do Estado). Ela faleceu no domingo à noite. Com este óbito o Rio Grande do Sul passou a ter 17 pessoas mortas por coronavírus.

