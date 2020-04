Porto Alegre Vacinação de profissionais das forças de segurança começa nesta terça

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2020

Porto Alegre já alcançou 97% da meta de imunização dos idosos. Foto: Cesar Lopes/PMPA Porto Alegre já alcançou 97% da meta de imunização dos idosos. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A partir desta terça-feira (14), a vacinação contra a gripe estará disponível também a profissionais das forças de segurança e salvamento em farmácias e unidades de saúde. Com a antecipação, a ideia da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), seguindo orientação do ministério, é facilitar o acesso ao imunobiológico. A segunda fase da campanha começa na quinta-feira (16), dirigida a pessoas com doenças crônicas não-transmissíveis (comorbidades), funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos cumprindo medida socioeducativa, população privada de liberdade, caminhoneiros, motoristas e cobradores de transporte coletivo e portuários.

A Prefeitura de Porto Alegre já vacinou 185.510 idosos acima de 60 anos contra a gripe, o que corresponde a 97% da meta para esse público, conforme dados do SIPNI (Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações) até as 17h desta segunda-feira. Os números são parciais e sujeitos à revisão.

No total, estão incluídos idosos vacinados em unidades de saúde, no atendimento domiciliar em pacientes acamados, drive-thrus e farmácias. Com relação a profissionais da saúde, foram administradas 78.501 doses, superando a meta estabelecida pelo ministério. Foram vacinadas 264.011 pessoas do público-alvo nesta primeira fase, iniciada em 23 de março.

A alta procura pela vacina pode provocar desabastecimento momentâneo na rede pública e nas farmácias. Para evitar deslocamentos desnecessários, é importante que as pessoas consultem o link disponibilizado pela prefeitura antes de se dirigir aos pontos de vacinação. Novo repasse do ministério para a campanha de vacinação contra a gripe foi realizado nesta segunda, via Secretaria Estadual da Saúde, somando 53 mil doses do imunobiológico.

Em Porto Alegre, o contingente estimado pelo Ministério da Saúde é de 213 mil para idosos e 82,4 mil para trabalhadores da saúde (295,4 mil pessoas). A meta é vacinar 90%, ou 191,7 mil idosos e 74,1 mil profissionais da saúde. Estão previstas 14 remessas de doses até o final da campanha, em 22 de maio.

Campanha

A campanha deste ano é constituída de três fases, a primeira iniciada em 23 de março, a segunda, em 16 de abril, e a terceira com início em 9 de maio. Nessa última, estão incluídos os demais grupos de risco a serem imunizados: professores, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, adultos entre 55 e 59 anos e pessoas com deficiência.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre