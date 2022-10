Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem 72% do público-alvo vacinado contra a pólio e campanha entra na última semana

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2022

Ao todo, 287 municípios gaúchos já atingiram a meta de imunização contra a poliomielite, que é de 95% das crianças até quatro anos Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Com 400.229 doses aplicadas, o Rio Grande do Sul atingiu 72,27% do público-alvo da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, acima da média nacional que está em 65,74%, até esta segunda-feira (17). A campanha, que já foi prorrogada duas vezes devido à baixa cobertura, segue até o dia 22 de outubro, assim como a campanha de multivacinação para atualização da caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos. No Brasil, foram aplicadas 7.607.661 doses até a mesma data.

Ao todo, 287 municípios gaúchos já atingiram a meta de imunização contra a poliomielite, que é de 95% das crianças até quatro anos. Bagé, Bento Gonçalves, Campo Bom, Santa Rosa e Santo Ângelo são os maiores municípios, com público-alvo acima de 3 mil crianças, a atingir meta no Estado. As informações completas com os dados da vacinação da pólio estão disponíveis no painel do Ministério da Saúde: Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite (saude.gov.br)

A secretária-adjunta da Saúde, Ana Costa, reforçou a importância da vacinação e o risco de retorno da poliomielite devido aos índices de imunização que ainda não são satisfatórios. “Convidamos os pais e avós a procurar os serviços de saúde nos municípios e cada cidade possa fazer desta semana a busca de cumprir a meta, pois a pólio causa muito transtorno para a vida das crianças e nenhuma família quer isso”, advertiu.

Campanha de Vacinação da Pólio no RS em 2022 (até 17/10)

Idade: doses aplicadas (cobertura em %)

• 1 ano: 98.682 (75,48%)

• 2 anos: 95.668 (67,96%)

• 3 anos: 101.276 (71,68%)

• 4 anos: 104.603 (74,18%)

• Total: 400.229 (72,27%)

Vacinação

Todas as crianças nesta idade devem fazer agora na campanha a vacina oral poliomielite (VOP), a “gotinha”, desde que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico (previstas aos 2, 4 e 6 meses de idade).

As crianças abaixo de um ano de idade também estão convocadas para a campanha, porém, deverão ser vacinadas conforme o histórico vacinal, por isso não há meta de cobertura para elas. Além da pólio, caso as crianças e adolescentes até 15 anos tenham outras vacinas pendentes, conforme avaliação da caderneta, poderão fazer as demais doses que estiverem em atraso.

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) alerta sobre a importância e o benefício da vacinação, para evitar a reintrodução do vírus da poliomielite, uma vez que o Brasil recebeu o certificado de eliminação da doença em 1994.

Esquema da campanha

• Abaixo de 1 ano de idade: só faz vacina se tiver alguma em atraso.

• Entre 1 e 4 anos: faz vacina da pólio (gotinha) e outras se tiver alguma em atraso.

• Dos 5 aos 14 anos: só faz vacina se tiver alguma em atraso.

Multivacinação

Para a campanha de multivacinação, as vacinas disponíveis são: Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (vacina inativada poliomielite), VRH (vacina rotavírus humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (vacina oral poliomielite), febre amarela, tríplice viral (sarampo, rubéola, caxumba), tetraviral (sarampo, rubéola, caxumba, varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (papilomavírus humano).

Aos adolescentes, estarão disponíveis as vacinas HPV, dT (dupla adulto), febre amarela, tríplice viral, hepatite B, dTpa e meningocócica ACWY (conjugada).

As campanhas de vacinação podem coincidir com a imunização contra a covid-19 em andamento, de acordo com o calendário do esquema da criança ou adolescente. As vacinas covid-19 podem ser administradas de maneira simultânea ou com qualquer intervalo com as demais vacinas do Calendário Nacional na população a partir de três anos de idade.

