Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2022

Pintura não foi danificada, pois estava protegida por um vidro, mas a moldura, sim, que sofreu “danos menores”, anunciou a galeria Foto: Reprodução/Twitter Pintura não foi danificada, pois estava protegida por um vidro, mas a moldura, sim, que sofreu “danos menores”, anunciou a galeria. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Duas ativistas ambientais compareceram a um tribunal britânico, no sábado (15), por terem jogado sopa de tomate na pintura Girassóis, de Vincent Van Gogh, na National Gallery de Londres.

Anna Holland, de 20 anos, e Phoebe Plummer, de 21, ambas do grupo de desobediência civil Just Stop Oil, declararam-se inocentes em seu comparecimento perante o juiz distrital Tan Irkam. As duas foram soltas sob fiança à espera do julgamento em 13 de dezembro em Londres.

A pintura não foi danificada, pois estava protegida por um vidro, mas a moldura, sim, que sofreu “danos menores”, anunciou a galeria. As duas entraram na National Gallery e jogaram duas latas de sopa Heinz sobre a tela, pintada em 1888. A obra é avaliada em US$ 84,2 milhões. Depois, se grudaram na parede.

“O que vale mais, a arte ou a vida? Vale mais do que comida? Mais do que justiça? Vocês estão mais preocupados com a proteção de uma pintura ou com a proteção do nosso planeta e das pessoas?”, questionou Phoebe Plummer, de 21 anos, segundo relato do Daily Maill.

Com esta ação, Just Stop Oil quis dar visibilidade à sua reivindicação de que o governo britânico interrompa todos os novos projetos de exploração de hidrocarbonetos no país, informou a organização ambientalista em um comunicado. O grupo tem chamado atenção e recebido críticas por focar em obras de arte em museus para seus protestos. Em julho, ativistas da Just Stop Oil se colaram na moldura de A Última Ceia, de Leonardo da Vinci, na Royal Academy of Arts de Londres e em The Hay Wain, de John Constable, na National Gallery.

