O SES (Secretaria da Saúde) do Rio Grande do Sul informou terem sido registrados nesta quarta-feira (5) 3.016 novos casos de coronavírus e mais 64 óbitos, ocorridos desde 16 de julho. O total de casos confirmados é de 76.563 casos em 470 municípios (95% dos 497) e de óbitos é de 2.163. Há 67.005 recuperados (88% dos casos).

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Alvorada (homem, 74 anos);

Alvorada (homem, 77 anos);

Bagé (homem, 69 anos);

Barão (homem, 56 anos);

Bento Gonçalves (mulher, 70 anos);

Bom Princípio (homem, 65 anos);

Canoas (mulher, 74 anos);

Canoas (mulher, 64 anos);

Canoas (homem, 71 anos);

Canoas (mulher, 69 anos);

Carlos Barbosa (mulher, 86 anos);

Charqueadas (homem, 74 anos);

Charrua (mulher, 60 anos);

Eldorado do Sul (homem, 86 anos);

Farroupilha (homem, 62 anos);

Garibaldi (homem, 73 anos);

Gramado (homem, 66 anos);

Gravataí (mulher, 93 anos);

Gravataí (mulher, 79 anos);

Gravataí (mulher, 64 anos);

Gravataí (mulher, 74 anos);

Gravataí (mulher, 62 anos);

Gravataí (homem, 86 anos);

Igrejinha (homem, 85 anos);

Igrejinha (homem, 101 anos);

Montenegro (homem, 47 anos);

Nova Santa Rita (mulher, 90 anos);

Novo Hamburgo (homem, 76 anos);

Novo Hamburgo (homem, 85 anos);

Passo Fundo (homem, 71 anos);

Pelotas (homem, 60 anos);

Pelotas (homem, 74 anos);

Porto Alegre (mulher, 82 anos);

Porto Alegre (homem, 73 anos);

Porto Alegre (mulher, 86 anos);

Porto Alegre (mulher, 89 anos);

Porto Alegre (homem, 67 anos);

Porto Alegre (homem, 66 anos);

Porto Alegre (homem, 87 anos);

Porto Alegre (homem, 63 anos);

Porto Alegre (mulher, 99 anos);

Porto Alegre (homem, 62 anos);

Porto Alegre (mulher, 90 anos);

Porto Alegre (homem, 75 anos);

Rio Grande (homem, 72 anos);

Rio Grande (homem, 44 anos);

Rio Grande (mulher, 89 anos);

Santo Antônio das Missões (mulher, 80 anos);

São Jerônimo (homem, 50 anos);

São Leopoldo (homem, 35 anos);

São Leopoldo (mulher, 71 anos);

São Leopoldo (mulher, 82 anos);

Sapucaia do Sul (mulher, 72 anos);

Sapucaia do Sul (homem, 68 anos);

Sede Nova (mulher, 71 anos);

Taquara (homem, 72 anos);

Taquara (homem, 51 anos);

Três Coroas (homem, 61 anos);

Veranópolis (mulher, 65 anos);

Viamão (homem, 93 anos);

Viamão (mulher, 58 anos);

Viamão (mulher, 69 anos);

Viamão (mulher, 71 anos);

Viamão (mulher, 85 anos).

Assistência Farmacêutica no enfrentamento à Covid-19

A SES afirma que por intermédio da Cpaf (Coordenação de Política de Assistência Farmacêutica), tem facilitado o acesso a medicamentos aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde), evitando aglomerações e estimulando o distanciamento social, principalmente das pessoas que pertencem aos grupos de risco da Covid-19, como idosos e doentes crônicos.

Coordenador de Política de Assistência Farmacêutica, Roberto Schneiders destaca a solicitação digital de medicamentos, medida inédita no País. O programa evita que os pacientes se desloquem até a Farmácia de Medicamentos Especiais em seus municípios para iniciar um novo tratamento.

O coordenador salienta, ainda, que diversas dessas melhorias são permanentes, pois continuarão ativas após o fim da pandemia.

Serviços que tiveram mudanças

Solicitação de medicamentos digital: quando a pessoa recebe pela primeira vez uma receita médica. O usuário precisava levar todos os exames e laudos para serem cadastrados na Farmácia. Atualmente é tudo online. Os documentos passam pela avaliação de uma perícia, que define se a pessoa realmente precisa do remédio solicitado. Só então é necessário ir até a Farmácia, para retirar o medicamento. Por enquanto, são 75 remédios que possuem esse benefício, mas a ideia é ampliar. A medida tem beneficiado cerca de 1,8 mil usuários todo mês.

Prazos de validade de receitas médicas estendidos: pode usar o mesmo documento com a prescrição médica todos os meses por até um ano, desde que esteja escrito “uso contínuo” na receita. No caso de remédios controlados, esse prazo será de até seis meses. Veja a Portaria SES 208/2020.

Novos serviços

Dispensação para mais de um mês: alguns medicamentos poderão ser retirados para até três meses de consumo, desde que exista estoque suficiente para não faltar a outro usuário. Lista em ampliação.

Flexibilização da retirada por terceiros: um parente direto (filho, mãe, pai) necessita levar apenas levar um documento próprio. Se não for alguém da família, é preciso levar um documento próprio e do usuário (pode ser cópia ou foto), e uma declaração de autorização da retirada do medicamento, que pode ser escrita a próprio punho.

Renovação automática da continuidade de tratamento: usuários precisam levar novos exames e laudos periodicamente à Farmácia, para comprovar que ainda necessitam da medicação. Com as notas técnicas número 01/2020 e 02/2020 da Coordenação da Política de Assistência Farmacêutica em conjunto com o Cosems/RS (Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul), todas as continuidades de tratamento foram excepcionalmente prorrogadas automaticamente até novembro. Está sendo estudada a possibilidade de estender ainda mais a prorrogação.

Agendamento de entrega de documentos: para aqueles tratamentos que não possuem ainda o sistema digital de entrega de documentos, seja para início ou renovação de um processo, ou mesmo para os usuários que não têm acesso à tecnologia, as Farmácias do Estado na Capital e em diversos municípios abriram um novo canal de comunicação para agendamento do atendimento.

Receitas e formulários com assinatura digital: as Farmácias de Medicamentos Especiais em todo Estado passaram a aceitar receituários médicos e formulários de solicitação de medicamentos e terapias nutricionais emitidos por meio de certificação digital. A medida foi regulamentada por meio da Portaria SES 353/20.

Telecuidado Farmacêutico: em maio, foi lançado o serviço de acompanhamento aos pacientes que retiram medicamentos nas Farmácias de Medicamentos Especiais do Estado. Os farmacêuticos entram em contato com esses usuários, cerca de 15 mil pessoas, via telefone ou videoconferência.

Medicamentos aos hospitais/kit intubação: para auxiliar hospitais a enfrentar o desabastecimento de medicamentos para intubação em pacientes graves nas UTI (Unidades de Terapia Intensiva), a SES auxiliou, excepcionalmente, na distribuição desses insumos comprados pelo Ministério da Saúde junto ao Uruguai.

Medicamentos aos hospitais/cloroquina: a SES fez a distribuição de cloroquina para o tratamento da Covid-19 aos hospitais e ambulatórios gaúchos. O medicamento foi enviado ao Estado pelo Ministério da Saúde. O COE (Centro de Operação de Emergência) da Covid-19 do Rio Grande do Sul não recomenda o tratamento da doença com cloroquina, mas pode ser realizado mediante assinatura de um Termo de Ciência e Consentimento por parte do médico e do paciente ou responsável.