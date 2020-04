Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem mais de 780 casos confirmados de Covid-19 em 91 municípios

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2020

Porto Alegre concentra a maioria dos casos Foto: Divulgação Porto Alegre concentra a maioria dos casos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Aumentou para 781 o número de casos confirmados de Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, no Rio Grande do Sul, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (16) pela Secretaria Estadual da Saúde.

Foram confirmadas 19 novas ocorrências no Estado: sete em Porto Alegre, três em Pelotas, duas em Passo Fundo, uma em Alvorada, uma em Canoas, uma em Caxias do Sul, uma em Esteio, uma em Estrela, uma em Gravataí e uma em Vacaria.

A doença já atinge 91 municípios gaúchos. A Capital tem 357 casos confirmados. O número de óbitos por Covid-19 no RS aumentou para 21.

Os dados atualizados podem ser conferidos aqui.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul