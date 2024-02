Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem 83 pontos próprios para banho e 8 impróprios

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2024

A Praia da Cal, em Torres é a única que segue imprópria no Litoral Norte. (Foto: Divulgação)

O mais recente boletim do Projeto Balneabilidade divulgado pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) indica que, dos 91 pontos analisados no Estado, 83 estão próprios para banho e oito apresentam condição imprópria. São eles:

* Barra do Ribeiro – Praia Recanto das Mulatas – Lago Guaíba

* Candelária – Balneário Carlos Larger – Rio Pardo

* Dom Pedrito – Praia Passo Real – Rio Santa Maria

* Pelotas – Valverde – Trapiche

* Pelotas – Valverde – Av. Sen. Joaquim A. de Assunção

* Santa Vitória do Palmar – Barra do Chuí

* Santa Vitória do Palmar – Balneário do Porto – Lagoa Mirim

* Torres – Praia da Cal – Av. Independência

Voltaram à condição própria nesta semana um ponto em Xangri-lá (Rainha do Mar) e dois pontos na cidade de Imbé (Mariluz e Santa Terezinha), no Litoral Norte.

A Praia da Cal, em Torres, única que segue imprópria na região, registrou baixos valores da bactéria Escherichia coli nas últimas duas semanas. Se assim continuar, voltará a estar balneável a partir do próximo boletim.

Já Valverde – Trapiche, em Pelotas, ponto que aparece na lista de impróprios desde o primeiro boletim, divulgado em 15 de dezembro, vem apresentando altos valores e, portanto, não tem perspectiva de mudança na classificação no mês de fevereiro.

O mergulho nesses locais oferece riscos à saúde. A recomendação é que os banhistas evitem pontos impróprios e arredores, especialmente junto às águas que chegam às praias por tubulação, arroios ou rios. O alerta vale principalmente para crianças, idosos e pessoas com baixa imunidade. Os sintomas mais comuns após o banho em áreas contaminadas são diarreia, dor abdominal e enjoos.

