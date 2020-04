Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem 904 casos confirmados de coronavírus em 98 municípios

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2020

A Farmácia de Medicamentos Especiais do Estado está preparada para receber os usuários de forma a evitar aglomerações. Foto: Marília Bissigo/Ascom SES

O Rio Grande do Sul chegou a 904 casos confirmados de coronavírus, registrados em 98 municípios. O Estado já teve 27 mortes pela doença.

Na tarde desta segunda a SES (Secretaria Estadual da Saúde) informou 15 novos casos em relação ao primeiro anúncio do dia. Os casos foram em Alvorada; Bento Gonçalves; Bom Retiro do Sul; Carlos Barbosa (2); Caxias do Sul (2); Garibaldi; Lajeado (3); Porto Alegre (2); e Viamão (2).

Mais cedo a SES informou sobre casos em Alvorada, Canoas, Charqueadas, Harmonia, Porto Alegre e São Leopoldo. A Capital concentra a maioria dos casos de Covid-19 no RS, com 390 registros da doença – segundo a secretaria estadual.

Farmácia do Estado reorganiza atendimento para evitar risco de contágio por coronavírus

A Farmácia de Medicamentos Especiais do Estado está preparada para receber os usuários de forma a evitar aglomerações. Quem utiliza remédios de uso contínuo precisa, em algum momento, sair de casa para buscá-los. Por isso, uma série de medidas foram tomadas pela SES para evitar o contágio do novo coronavírus nas dependências da Farmácia do Estado.

Quem chega no local, na esquina da avenida Borges de Medeiros com a rua Riachuelo, no Centro Histórico de Porto Alegre, percebe, do lado de fora, faixas que mostram o espaço de 1,5 metro, para que as pessoas mantenham o distanciamento social enquanto esperam atendimento. Um estagiário orienta as pessoas que têm dúvidas e faz uma triagem na fila a cada 10 minutos, para evitar que alguém fique ali caso não seja necessário.

Um vigilante organiza a fila e a recepcionista chama cinco pessoas por vez, para não encher o espaço interno. Todos usando equipamentos de proteção adequados, como máscara e luvas. Avisos estão fixados nas portas e paredes, lembrando os presentes as regras básicas de segurança sanitária.

Pessoas com doenças crônicas e ou que baixam a imunidade estão no grupo de maior risco para a Covid-19. Esses têm atendimento prioritário extraordinariamente no 4° andar do prédio, espaço cedido pelo Ministério da Saúde. “Estamos trabalhando na nossa capacidade máxima para atender a todos”, afirma o coordenador da Divisão de Monitoramento e Avaliação da Coordenação da Política de Assistência Farmacêutica, da SES, Rodrigo Prado da Costa.

Ações também foram realizadas para diminuir a necessidade dos usuários de se deslocar até a Farmácia, como prazos de validade de receitas médicas estendidos, dispensação para mais de um mês, flexibilização da retirada por terceiros, renovação da continuidade de tratamento automática. Além disso, foi lançada recentemente a plataforma digital que permite a solicitação de 75 medicamentos pela internet.

Farmacêutico responsável técnico pela Farmácia do Estado, Lucas Balsanelli Souza percebe redução de 15% no fluxo de usuários ao local diariamente, mas acredita que nas próximas semanas esse impacto será maior. “É a médio e longo prazo que essas medidas vão realmente fazer diferença no dia a dia, conforme as informações se disseminam e as pessoas não precisem voltar no mês seguinte, porque já possuem o tratamento em casa, por exemplo”, explica o farmacêutico.

Lucas recomenda que os usuários procurem ir à farmácia nos horários de menor movimento, evitando momentos de pico, entre 10h e 11h da manhã, e à tarde, das 14h às 15h. “Nós estamos abertos das 7h às 18h. Quem chega no fim da tarde ou no início da manhã costuma ser atendido bem mais rápido”, ressalta.

Ações para melhorar o fluxo de atendimento:

• Prazos de validade de receitas médicas estendidos: o usuário antes tinha até um mês para retirar seu medicamento na Farmácia do Estado a partir do momento da prescrição do médico. Agora poderá usar esse mesmo documento todos os meses por até um ano, desde que esteja escrito “uso contínuo” na receita. No caso de remédios controlados, esse prazo será de até seis meses.

• Dispensação para mais de um mês: alguns medicamentos poderão ser retirados para até três meses de consumo, desde que exista estoque suficiente para não faltar para ninguém.

• Flexibilização da retirada por terceiros: se for um parente direto (filho, mãe ou pai), é preciso apenas levar um documento próprio. Se não for alguém da família, é preciso levar um documento próprio e do usuário (pode ser cópia ou foto), e uma declaração de autorização da retirada do medicamento, que pode ser escrita a próprio punho.

• Renovação da continuidade de tratamento automática: os usuários precisam levar novos exames e laudos periodicamente à Farmácia, para comprovar que ainda necessitam da medicação.

• Solicitação de medicamentos digital: quando a pessoa recebe pela primeira vez uma receita médica, antes ela precisava levar todos os exames e laudos para serem cadastrados na Farmácia. Agora o paciente faz isso tudo on-line. Esses documentos, então, passam pela avaliação de uma perícia, que define se a pessoa realmente precisa do remédio solicitado. Só então é necessário ir até a Farmácia – para efetivamente retirar o medicamento.

