Rio Grande do Sul Receita Federal apreende meia tonelada de maconha na Região Metropolitana de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2020

A droga estava disfarçada em caixas de fertilizantes. Foto: Divulgação/RFB A droga estava disfarçada em caixas de fertilizantes. (Foto: Divulgação/RFB) Foto: Divulgação/RFB

Na tarde desta segunda-feira (20), as equipes de repressão ao contrabando da Receita Federal apreenderam 500 kg de uma substância com grandes indícios de ser maconha, escondidos em caixas no depósito de uma transportadora em São Leopoldo.

A apreensão aconteceu durante uma fiscalização aduaneira de bens estrangeiros. Centenas de tabletes da droga estavam disfarçados em caixas de papelão que indicavam conter fertilizantes. Os entorpecentes, procedentes do Paraná, tinham como destino a Região Metropolitana de Porto Alegre.

A ação contou com o apoio de cães de faro da Delegacia da Receita Federal em Santa Maria e com a equipe da DRF Novo Hamburgo. A Receita Federal encaminhará a droga apreendida às autoridades policiais estaduais, para abertura de investigação pelo crime de tráfico de drogas.

Estima-se que a carga de maconha apreendida esteja avaliada em aproximadamente meio milhão de reais.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul