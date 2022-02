Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem cerca de 300 vagas para professores de matemática

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2022

A inscrição deve ser feita no site da Secretaria da Educação. Foto: Reprodução A inscrição deve ser feita no site da Secretaria da Educação. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Secretaria Estadual de Educação (Seduc) está com cerca de 300 vagas abertas para professores de matemática em todo o Rio Grande do Sul. Para se inscrever, os candidatos devem ter cadastro no banco de contratos da Seduc e demonstrar interesse na vaga.

As vagas ficam disponíveis no site da Seduc para manifestação do candidato, com informações sobre a escola, carga horária e turno.

A medida faz parte do Avançar na Educação, que tem plano de investimento de R$ 1,2 bilhão na educação estadual até 2022, entre obras, tecnologia, capacitação e programas para melhorar a aprendizagem. Ao todo, foram abertas 4 mil vagas adicionais para professores.

Os professores participantes do Programa Aprende Mais realizam formações com a equipe da Seduc e parceiro, recebendo uma bolsa pela participação:

R$ 200,00 (duzentos reais) por ciclo realizado para a formação, a capacitação ou o aperfeiçoamento de professores dos anos inicias do Ensino Fundamental;

R$ 300,00 (trezentos reais) por ciclo realizado para a formação, a capacitação ou o aperfeiçoamento de professores dos anos finais do Ensino Fundamental;

R$ 300,00 (trezentos reais) por ciclo realizado para a formação, a capacitação ou o aperfeiçoamento de professores do Ensino Médio; e

R$ 500,00 (quinhentos reais) por ciclo realizado para a formação, a capacitação ou o aperfeiçoamento dos Supervisores Escolares.

