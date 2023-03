Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem dias com volumes expressivos de chuva a partir deste sábado. Calor permanece

Por Redação O Sul | 17 de março de 2023

Em alguns locais não está descartada ocorrência de temporal. (Foto: Fernando Dias/Seapdr)

Boletim meteorológico divulgado pelo governo gaúcho prevê a continuidade do calor no Rio Grande do Sul ao longo dos próximos dias, além da ocorrência de chuvas em volume expressivo. O motivo é a presença de uma massa de ar quente e úmido, favorecendo grande variação de nuvens e pancadas isoladas na maioria das regiões.

Neste sábado (18), o deslocamento de uma frente fria deve provocar chuvas em praticamente todo o Estado. Já no domingo (19), o ingresso de uma massa de ar seco afasta a nebulosidade na maior parte das regiões, entretanto ainda podem ocorrer chuvas isoladas nas áreas Norte e Nordeste gaúchos.

A segunda (20) e a terça-feira serão marcadas pela predominância de ar quente, com tempo firme e temperaturas acima de 35°C na maior parte do Estado. Mas a aproximação de uma nova frente fria deve provocar pancadas de chuva e trovoadas na Fronteira-Oeste e Região da Campanha – não está descartada a possibilidade de temporais em pontos isolados.

Ainda de acordo com a previsão, o deslocamento dessa mesma massa de ar frio tende a causar chuvas em todo o Rio Grande do Sul ao longo de quarta-feira (22). Principalmente para a Metade Norte do mapa gaúcho a projeção é de que ocorram tempestades isoladas.

Os volumes de chuva esperados devem oscilar entre 15 e 30 milímetros na maioria das regiões. Vale do Uruguai, Missões, Fronteira Oeste, Campanha e Zona Sul podem apresentar totais mais elevados, de 30 a 50 milímetros, sendo que algumas localidades há chance de níveis acima de 60 milímetros.

Esses e outros dados constam no mais recente relatório agrometeorológico da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPDR). O material foi publicado na manhã desta sexta-feira (17).

A produção do boletim é periódica, em parceria com técnicos da Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural (Ascar) e Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga).

Também são disponibilizadas informações a respeito da situação de diversas culturas e criações de animais no Rio Grande do Sul. Qualquer cidadão pode acessar o conteúdo por meio de página específica no site agricultura.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

