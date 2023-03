Acontece Cerimônia oficializará o repasse de recursos do Judiciário para atendimento oncológico em hospitais gaúchos

Por Redação O Sul | 17 de março de 2023

Cerimônia terá a presença da presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira. (Foto: Divulgação)

Será realizado na segunda-feira (20) o Ato de Assinatura de Termos Aditivos e Contratos com Hospitais e a Portaria para Municípios com o objetivo da Prestação de Serviços Oncológicos, com recursos doados pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande ao Estado, em dezembro de 2021, somando R$ 86 milhões destinados à Secretaria Estadual da Saúde para fins de exames e procedimentos. A cerimônia contará com a presença da presidente do Tribunal de Justiça, Desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira e do Governador Eduardo Leite, além dos demais integrantes da Administração do TJ e da Secretaria da Saúde, Arita Bergmann, entre outras autoridades.

A solenidade ocorrerá às 10h, no Auditório Multiuso do Tribunal de Justiça, na Avenida Borges de Medeiros, 1565, 13º andar, em Porto Alegre.

Segue abaixo a lista de hospitais que serão beneficiados com o repasse de verbas oriundas do Poder Judiciário destinadas aos atendimentos oncológicos.

Gestão estadual

– Hospital Santa Casa de Bagé

– Hospital Santa Casa de Uruguaiana

– Hospital São Vicente de Paulo de Cruz Alta

– Hospital Santa Terezinha de Erechim

– Hospital de Caridade de Ijuí

– Hospital de Clínicas de Passo Fundo

– Hospital Santa Casa de São Gabriel

– Hospital Santa Casa de Rio Grande

– Hospital Santo Ângelo de Santo Ângelo

– Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo

Gestão municipal

– Hospital Escola – UFPEL – Pelotas

– Hospital Santa Casa de Pelotas

– Hospital Vida e Saúde de Santa Rosa

– Hospital Centenário de São Leopoldo

– Hospital Ana Nery de Santa Cruz do Sul

– Hospital de Caridade de Cachoeira do Sul

– Hospital Bruno Born de Lajeado

– Hospital Ivan Goulart de São Borja

– Hospital de Clínicas de Porto Alegre

– Hospital Santa de Casa de Porto Alegre

– Hospital Nossa Senhora das Graças de Canoas

– Hospital Geral de Caxias do Sul

– Hospital Pompéia de Caxias do Sul

– Hospital Tacchini de Bento Gonçalves

– Hospital São Lucas da PUC

