Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem mais 3.860 casos de coronavírus e 69 novos óbitos pela doença

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Número de recuperados é de 512.240 (95%). Foto: Divulgação/SES Número de recuperados é de 512.240 (95%). (Foto: Divulgação/SES) Foto: Divulgação/SES

O Rio Grande do Sul registrou nesta quarta-feira (27), segundo a SES (Secretaria Estadual da Saúde), mais 3.860 casos de coronavírus e 69 novos óbitos pela doença. São 536.746 casos confirmados no total e 10.512 óbitos acumulados. O número de recuperados é de 512.240 (95%). A atualização teve ainda 58 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Alvorada (homem, 55);

Alvorada (mulher, 63);

Arroio dos Ratos (mulher, 69);

Arroio Grande (homem, 59);

Bagé (mulher, 62);

Butiá (homem, 63);

Camaquã (mulher, 80);

Campo Bom (homem, 79);

Canguçu (homem, 76);

Canoas (homem, 74);

Canoas (homem, 70);

Capão da Canoa (homem, 67);

Capão da Canoa (homem, 59);

Caxias do Sul (homem, 58);

Eldorado do Sul (mulher, 39);

Ernestina (homem, 76);

Estância Velha (homem, 65);

Frederico Westphalen (homem, 75);

Gravataí (mulher, 53);

Gravataí (mulher, 40);

Nova Santa Rita (homem, 88);

Novo Hamburgo (homem, 53);

Novo Hamburgo (mulher, 70);

Osório (mulher, 41);

Palmares do Sul (homem, 71);

Parobé (homem, 74);

Parobé (homem, 74);

Pelotas (mulher, 81);

Pelotas (mulher, 89);

Pelotas (mulher, 96);

Pelotas (mulher, 90);

Pelotas (homem, 60);

Pelotas (mulher, 77);

Portão (mulher, 84);

Porto Alegre (homem, 79);

Porto Alegre (homem, 92);

Porto Alegre (homem, 65);

Porto Alegre (homem, 96);

Porto Alegre (mulher, 65);

Porto Alegre (homem, 66);

Porto Alegre (mulher, 71);

Porto Alegre (mulher, 79);

Porto Alegre (homem, 75);

Porto Alegre (homem, 55);

Porto Alegre (homem, 77);

Rio Grande (mulher, 71);

Rio Grande (mulher, 82);

Rio Grande (homem, 83);

Rio Grande (mulher, 59);

Rio Grande (homem, 74);

Rio Grande (mulher, 24);

Santa Maria (homem, 77);

Santa Rosa (mulher, 38);

Santana do Livramento (homem, 79);

Santiago (mulher, 92);

Santo Ângelo (mulher, 59);

Santo Ângelo (homem, 55);

São Borja (mulher, 35);

São Sepé (homem, 92);

Sapucaia do Sul (homem, 83);

Sapucaia do Sul (homem, 81);

Sapucaia do Sul (mulher, 89);

Sarandi (homem, 80);

Soledade (mulher, 88);

Triunfo (homem, 74);

Venâncio Aires (homem, 55);

Viamão (mulher, 37);

Viamão (homem, 69);

Viamão (homem, 67).

Porto Alegre, segundo o levantamento, é a cidade que registrou o maior número de mortes, com 11 novos óbitos, 2.098 no total. Foram 276 novos casos e 79.155 ao todo.

Pelotas e Rio Grande tiveram seis novos óbitos cada e Sapucaia e Viamão tiveram três óbitos em cada município.

Os municípios de Canoas, Novo Hamburgo, Gravataí, Alvorada, Capão da Canoa, Parobé e Santo Ângelo tiveram duas mortes cada uma.

Registraram uma morte os municípios de Caxias do Sul, Santa Maria, Campo Bom, Santa Rosa, Osório, Venâncio Aires, Bagé, Camaquã, São Borja, Estância Velha, Santana do Livramento, Eldorado do Sul, Frederico Westphalen, Santiago, Sarandi, Portão, Canguçu, Soledade, Nova Santa Rita, Triunfo, Butiá, São Sepé, Arroio Grande, Arroio dos Ratos, Palmares do Sul e Ernestina.

Os novos casos confirmados hoje para o novo #coronavirus são de pacientes que residem nos seguintes municípios: Água Santa – 1

Agudo – 1

Ajuricaba – 1

Alecrim – 2

Alegrete – 25

Almirante Tamandaré do Sul – 1

Alto Alegre – 5

Alvorada – 43

Ametista do Sul – 1 (segue) — Secretaria da Saúde (@SES_RS) January 27, 2021

Reunião

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, participou, na tarde desta quarta-feira, de assembleia do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde), com participação do secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo de Medeiros, e do secretário executivo do Ministério da Saúde, coronel Antonio Elcio Franco Filho.

“Começamos há uma semana o processo de vacinação no Brasil. É um momento histórico, cada um de nós fez um grande esforço para que esse momento acontecesse. Qualquer que seja a vacina, qualquer que seja o quantitativo, o que quer que tenhamos para ofertar à população, e que possamos destrinchar a distribuição de forma equitativa e igualitária para toda a população brasileira, vou defender. Queremos comprar. Nosso objetivo é garantir a proteção da população brasileira”, destacou Medeiros.

Temas como a aquisição de vacinas, em especial a vacina russa Sputinik V, a grave situação da crise sanitária nos estados do Amazonas e de Rondônia, e a nova variante do coronavírus encontra em Manaus também foram assuntos debatidos durante a reunião, coordenada pelo presidente do Conass, Carlos Lula.

Durante a reunião, a secretária Arita aproveitou para fazer questionamentos sobre a aquisição da vacina russa e sobre a habilitação de leitos de UTI para o Rio Grande do Sul.

Ainda sobre a vacinação no Brasil, o coronel Elcio reforçou a importância de que as definições dos grupos prioritários sejam respeitadas no processo de vacinação. “É importante que se cumpram as diretrizes e orientações do Conass e do Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde) para evitar problemas e para que consigamos imunizar aqueles grupos que estão mais sujeitos ao risco – idosos em Instituições de Longa Permanência para Idosos, indígenas, profissionais da saúde. Com certeza, vamos aumentar essa quantidade de doses para atingir outros grupos prioritários”, garantiu.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul