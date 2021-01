Rio Grande do Sul BR-101 recebe novos painéis eletrônicos nesta quinta e previsão é de bloqueio de pelo menos uma faixa para instalação

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Equipamentos serão instalados em Osório (km 74) e Maquiné (km 63). Foto: Divulgação Equipamentos serão instalados em Osório (km 74) e Maquiné (km 63). (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Nesta quinta e sexta-feira (28 e 29), a CCR ViaSul fará a instalação de dois novos PMVs (Painéis Eletrônicos de Mensagens Variáveis), na altura do km 74, em Osório, no sentido Norte e, na altura do km 63, em Maquiné, no sentido Sul, respectivamente. As ações devem iniciar a partir das 8h, com previsão de bloqueio de uma faixa. Eventualmente, poderá ser necessário o bloqueio total da via, porém, o mesmo será comunicado pela CCR ViaSul em seus canais de comunicação.

Os equipamentos serão mais um recurso de apoio e comunicação para quem trafega pela BR-101 no RS. Por meio deles serão mostradas mensagens informando sobre a situação, em tempo real, da rodovia, como acidentes, pontos em obras, mensagens de conscientização, entre outras.

Tecnologia a serviço do tráfego

Medindo cerca de 2×8 metros, o PMV é instalado a uma altura de mais de 7 metros da rodovia. Isso permite uma visibilidade de mais 1 quilômetro de distância e uma legibilidade de, pelo menos, 270 metros, variando de acordo com o texto utilizado. O painel não tem limite de caracteres e permite a utilização de diversas cores simultaneamente.

A estrutura que dará suporte ao equipamento será um semipórtico composto por uma viga de sustentação no chão, que mede 7,2×14,3 metros, e uma viga superior, que irá manter o PMV suspenso.

Em caso de chuvas, o serviço será suspenso. A CCR ViaSul reforça aos usuários que atentem à sinalização nos locais, respeitando os limites de velocidade. Mais informações pelo Disque CCR ViaSul no 0800 000 0290.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul