O Rio Grande do Sul registrou nesta quinta-feira (20) 290 novos casos de coronavírus e teve confirmados mais 68 óbitos ocorridos desde 31 de julho. O total de casos confirmados é de 104.068 e de óbitos 2.948. Os recuperados são 94.351 (91% dos casos).

O número de novos casos nesta quinta foi menor em relação aos últimos dias em função de instabilidade em um dos sistemas de notificação. Por isso, os registros de são em maioria casos que estão ou estiveram hospitalizados e óbitos, registrados por um outro sistema, informou a SES (Secretaria Estadual da Saúde).

Também houve exclusão de um óbito por duplicidade do município de Três Coroas.

Além desse, um óbito que havia sido divulgado como residente de Maçambará teve a cidade corrigida para Porto Alegre.

A atualização teve ainda 113 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Alvorada (mulher, 78 anos)

Alvorada (mulher, 43 anos)

Bento Gonçalves (mulher, 80 anos)

Cachoeirinha(homem, 66 anos)

Camaquã (homem, 85 anos)

Campo Bom (homem, 51 anos)

Campo Bom (mulher, 69 anos)

Canoas (mulher, 88 anos)

Canoas (homem, 69 anos)

Canoas (homem, 32 anos)

Canoas (homem, 84 anos)

Canoas (homem, 73 anos)

Canoas (mulher, 65 anos)

Caxias do Sul (mulher, 64 anos)

Coxilha (mulher, 80 anos)

Cruz Alta (homem, 81 anos)

Estância Velha (homem, 65 anos)

Estância Velha (mulher, 38 anos)

Gravataí (mulher, 80 anos)

Gravataí (homem, 54 anos)

Ibiaçá (homem, 74 anos)

Lajeado (mulher, 85 anos)

Passo Fundo (homem, 92 anos)

Passo Fundo (homem, 69 anos)

Passo Fundo (homem, 43 anos)

Pelotas (homem, 64 anos)

Pelotas (mulher, 57 anos)

Portão (homem, 48 anos)

Porto Alegre (mulher, 69 anos)

Porto Alegre (mulher, 82 anos)

Porto Alegre (homem, 74 anos)

Porto Alegre (mulher, 72 anos)

Porto Alegre (mulher, 55 anos)

Porto Alegre (mulher, 74 anos)

Porto Alegre (mulher, 44 anos)

Porto Alegre (mulher, 77 anos)

Porto Alegre (mulher, 56 anos)

Porto Alegre (mulher, 85 anos)

Porto Alegre (mulher, 73 anos)

Restinga Seca (homem, 75 anos)

Rio Grande (homem, 64 anos)

Rio Grande (homem, 85 anos)

Rolante (mulher, 47 anos)

Santa Maria (mulher, 88 anos)

Santa Rosa (homem, 48 anos)

Santo Antônio da Patrulha (mulher, 81 anos)

São Gabriel (mulher, 78 anos)

São Gabriel (mulher, 71 anos)

São Jerônimo (homem, 82 anos)

São Jerônimo (mulher, 57 anos)

São Jerônimo (homem, 80 anos)

São Jerônimo (homem, 79 anos)

São Leopoldo (homem, 68 anos)

São Leopoldo (homem, 58 anos)

São Leopoldo (homem, 81 anos)

São Lourenço do Sul (homem, 46 anos)

São Miguel das Missões (mulher, 83 anos)

Sapucaia do Sul (mulher, 69 anos)

Taquara (homem, 76 anos)

Taquara (homem, 85 anos)

Taquara (mulher, 74 anos)

Taquara (homem, 84 anos)

Torres (homem, 67 anos)

Viamão (homem, 84 anos)

Viamão (mulher, 63 anos)

Viamão (homem, 79 anos)

Viamão (mulher, 69 anos)

Xangri-lá (mulher, 61 anos)

Os novos casos são de pacientes que residem nos seguintes municípios:

Alegrete – 1

Alvorada – 7

Antônio Prado – 1

Bagé – 5

Barão – 1

Benjamin Constant do Sul – 1

Bento Gonçalves – 5

Boa Vista do Buricá – 1

Bom Retiro do Sul – 1

Bossoroca – 1

Cachoeirinha – 3

Campo Bom – 6

Canela – 1

Canoas – 12

Capão da Canoa – 1

Caseiros – 1

Caxias do Sul – 16

Cidreira – 1

Ciríaco – 1

Coronel Barros – 1

Coronel Bicaco – 1

Coxilha – 1

Cruz Alta – 3

Dom Pedrito – 3

Eldorado do Sul – 2

Encantado – 1

Entre Rios do Sul – 1

Esperança do Sul – 1

Espumoso – 2

Esteio – 4

Farroupilha – 1

Feliz – 1

Flores da Cunha – 2

Gramado – 1

Gravataí – 6

Ibiaçá – 1

Ibiraiaras – 1

Ibirubá – 1

Ijuí – 1

Itaara – 1

Ivoti – 2

Lajeado – 3

Lajeado do Bugre – 1

Machadinho – 1

Marau – 1

Miraguaí – 1

Montenegro – 2

Nova Bassano – 1

Nova Bréscia – 1

Nova Prata – 1

Novo Hamburgo – 19

Panambi – 1

Paraí – 1

Parobé – 1

Passo Fundo – 14

Pelotas – 7

Picada Café – 1

Porto Alegre – 45

Rio Grande – 7

Rio Pardo – 1

Roca Sales – 1

Salvador do Sul – 1

Sananduva – 2

Santa Cruz do Sul – 2

Santa Maria – 10

Santa Rosa – 3

Santa Vitória do Palmar – 1

São Borja – 1

São Jerônimo – 2

São José do Inhacorá – 1

São Leopoldo – 7

São Lourenço do Sul – 1

São Luiz Gonzaga – 1

São Marcos – 1

São Miguel das Missões – 1

São Sebastião do Caí – 1

Sapiranga – 2

Sapucaia do Sul – 7

Taquara – 3

Teutônia – 1

Torres – 2

Tramandaí – 4

Três de Maio – 1

Três Passos – 2

Uruguaiana – 1

Vacaria – 3

Vale Verde – 1

Venâncio Aires – 1

Veranópolis – 1

Vespasiano Correa – 1

Viamão – 8

Vila Flores – 2

Vila Maria – 1.