Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem oito pontos impróprios para banho

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2025

Dos 93 pontos analisados, no Litoral e no Interior, 85 estão próprios para banho e oito estão impróprios Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) divulgou, nesta sexta-feira (21), o 10º e penúltimo boletim do Programa Balneabilidade na temporada 2024-2025. Dos 93 pontos analisados, no Litoral e no Interior, 85 estão próprios para banho e oito estão impróprios.

Conforme as informações do boletim atual, todos os 34 pontos do Litoral Norte estão aptos a receberem os banhistas.

Confira os locais impróprios para banho nesta semana:

Arroio Grande: Balneário Pontal – Lagoa Mirim

Barra do Ribeiro: Praia Recanto das Mulatas – Guaíba

Candelária: Balneário Carlos Larger – Rio Pardo

Cerrito: Balneário Cerrito – Rio Piratini

Pedro Osório: Balneário Pedro Osório – Rio Piratini

Rosário do Sul: Praia das Areias Brancas – Rio Santa Maria

Tapes: Balneário Rebelo

Tapes: Praia do Pinvest

O Departamento de Fiscalização da Fepam realiza ações ao longo do veraneio para garantir que não haja descarte irregular de dejetos em diferentes praias e balneários.

2025-02-21