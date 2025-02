Inter Inter realiza último treino antes de confronto contra o Caxias

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2025

Roger Machado faz últimos ajustes no time que entrará em campo Foto: Ricardo Duarte/Inter Roger Machado faz últimos ajustes no time que entrará em campo. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Na manhã desta sexta-feira (21), o Inter realizou seu último treino antes da partida conta o Caxias, válida pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho. O confronto acontece neste sábado (22), às 16h30min, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.

O técnico Roger Machado comandou o treinamento da equipe com os portões fechados, dando os ajustes finais no time que entrará em campo. A delegação do Colorado viaja no início desta tarde para a Serra gaúcha.

O grupo Colorado conta com os retornos de jogadores que estavam com a Seleção Brasileira sub-20. Gustavo Prado, Ricardo Mathias e Henrique Menke, campeões do Sul-Americano da categoria, agora estão à disposição da comissão.

O time segue com uma série de desfalques como Rochet e Bruno Tabata, que sequer jogaram na temporada e dos recém lesionados Wesley e Alan Patrick. Fora Bruno Gomes, que lesionou na primeira partida e só retorna no segundo semestre.

Borré sentiu desconforto muscular no treino é a grande dúvida para a partida. Se não jogar, Valencia deverá ser o centroavante na partida.

