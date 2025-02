Grêmio Grêmio comunica sobre a condição física de João Pedro e Aravena

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2025

Atletas já estão em tratamento com a equipe de fisioterapia do Tricolor Foto: Lucas Uebel/Grêmio Atletas já estão em tratamento com a equipe de fisioterapia do Tricolor. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Nesta sexta-feira (21), o Grêmio publicou uma nota informando sobre as condições físicas de João Pedro e Aravena. O lateral-direito passou por exames após a última partida do Tricolor na Copa do Brasil. O atleta relatou dores ao ser substituído na vitória diante do São Raimundo-RR. No entanto, não apresentou lesão ligamentar extensa no tornozelo direito. João Pedro irá manter os trabalhos com a equipe de fisioterapia.

Aravena teve constatada uma lesão grau 1A no bíceps femoral da coxa direita. O atacante também passa por tratamento com a fisioterapia.

Na última quarta-feira (19), após a partida entre Grêmio e São Raimundo, em Roraima, o técnico Gustavo Quinteros já havia demonstrado sua preocupação com ambos os jogadores e revelou que a tendência é de que fiquem de fora do primeiro confronto da semifinal do Campeonato Gaúcho, que acontece neste sábado (22), contra o Juventude, às 21h30, na Arena.

“Joao Pedro torceu o tornozelo, é difícil que jogue o próximo jogo. O Aravena teve um desconforto muscular, perdemos no primeiro tempo com essas mudanças”, afirmou o treinador na entrevista coletiva.

Confira nota oficial

“O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio informa que o lateral-direito João Pedro relatou dores e foi submetido a exames após o último jogo do Tricolor pela Copa do Brasil. Após avaliação, não apresentou lesão ligamentar extensa no tornozelo esquerdo. O jogador mantém trabalhos com a equipe de fisioterapia.

O atacante Alexander Aravena teve constada lesão grau 1A no bíceps femoral da coxa direita. O jogador também já está em tratamento com a fisioterapia.”

https://www.osul.com.br/gremio-comunica-sobre-a-condicao-fisica-de-joao-pedro-e-aravena/

2025-02-21