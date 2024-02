Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem previsão de onda de calor até domingo

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2024

Com a onda de calor, é importante que a população saiba como se proteger das altas temperaturas Foto: Alex Rocha/PMPA (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

As tardes seguirão bastante abafadas e com temperaturas elevadas na maioria das regiões do Rio Grande do Sul até domingo (11). As áreas mais quentes do Estado serão Oeste, Campanha, Missões, Noroeste, Centro, Vales e Região Metropolitana de Porto Alegre.

As máximas variarão entre 35ºC e 39°C. No Oeste e na fronteira com a Argentina, as temperaturas podem chegar aos 40°C. Com a onda de calor, é importante que a população saiba como se proteger das altas temperaturas.

Confira algumas dicas:

Manter-se hidratado;

Se possível, evitar exposição solar direta entre 10h e 16h;

Usar roupas claras e leves;

Usar protetor solar;

Usar chapéus e óculos escuros;

Manter os ambientes ventilados;

Não deixar crianças, idosos ou animais em veículos estacionados ou em lugares sem ventilação;

Diante de qualquer emergência, a população pode ligar para o número 190/193.

