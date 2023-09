Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem quase 6 mil vagas de trabalho

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2023

Setor da indústria oferece 40% do total de oportunidades

O Rio Grande do Sul tem 5.803 vagas de trabalho disponíveis a partir de segunda-feira (04). Desse total, 5.383 são permanentes, 343 temporárias, 52 para jovem aprendiz e 25 para estágio.

Do total, o destaque é para o setor de indústria com 40% das vagas, seguido pelo setor dos serviços com 28%. Os recrutadores não exigem experiência prévia em 74% das oportunidades e, em 26%, também não há necessidade de escolaridade mínima.

O número de vagas temporárias chega a 343 no Estado. O setor com mais oportunidades é o de serviços com 47% das ocupações. As agências da Fgtas com mais vagas abertas são Torres (81), Esteio (37), Piratini (30), Tramandaí (30) e Santo Ângelo (30).

As ocupações com maior número de oportunidades são: faxineiro (67), atendente de lojas e mercados (44), operador de caixa (35), almoxarife (20) e trabalhador da cultura de arroz (20).

Os trabalhadores interessados em se candidatar presencialmente devem ir à Agência FGTAS/Sine mais próxima e levar documento de identificação com CPF e foto. Na oportunidade serão cadastrados no sistema e, aqueles que tiverem perfil profissional compatível com as vagas de emprego oferecidas, receberão carta de encaminhamento para participarem dos processos seletivos.

A relação de endereços das unidades está disponível no site. Também é possível retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

Agências FGTAS/Sine com os maiores números de oportunidades abertas no RS:

. Erechim (621)

. Getúlio Vargas (362)

. Nova Santa Rita (172)

. Santa Maria (164)

. Igrejinha (155)

Ocupações com os maiores números de vagas abertas:

. alimentador de linha de produção (1.172)

. vendedor de comércio varejista (218)

. operador de caixa (190)

. faxineiro (173)

. repositor de mercadorias (158)

. auxiliar nos serviços de alimentação (123)

. motorista de caminhão (117)

. pedreiro (101)

. armazenista (100)

. atendente de lojas e mercados (96)

Agências com maior número de vagas em Porto Alegre e Região Metropolitana:

. Nova Santa Rita (272)

. São Leopoldo (140)

. Igrejinha (138)

. Taquara (118)

. Guaíba (117)

Ocupações com as maiores quantidades de vagas abertas em Porto Alegre e Região Metropolitana:

. alimentador de linha de produção (111)

. operador de caixa (84)

. faxineiro (75)

. armazenista (75)

. pedreiro (65)

. vendedor de comércio varejista (62)

. auxiliar nos serviços de alimentação (48)

. conferente de carga e descarga (47)

. repositor de mercadorias (46)

. ajudante de lojas e mercados (33)

