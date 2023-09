Porto Alegre Defesa Civil mantém alerta para fortes chuvas em Porto Alegre; alagamentos e quedas de árvores são registrados

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2023

Quedas de árvores provocaram bloqueios de vias na Capital. Na foto, a avenida Coronel Marcos, próximo à rua Augusta Linck Foto: EPTC/Divulgação Quedas de árvores provocaram bloqueios de vias na Capital. Na foto, a avenida Coronel Marcos, próximo à rua Augusta Linck. (Foto: EPTC/Divulgação)

A Defesa Civil de Porto Alegre mantém o alerta para chuvas acima da média ao longo de toda esta segunda-feira (4) na Capital. As previsões indicam um volume de 70 a 100 milímetros, o que representa 70% da média total para setembro na cidade.

A formação de um ciclone extratropical sobre o mar intensifica as chuvas no Rio Grande do Sul, com possibilidade de rajadas de vento de até 70 quilômetros por hora à tarde e à noite na Região Metropolitana.

A prefeitura de Porto Alegre informou que as secretarias e órgãos municipais estão com suas equipes de prontidão para atender a população em casos de emergência.

Trânsito

Porto Alegre amanheceu com ruas e avenidas alagadas nesta segunda. Em razão do acúmulo de água, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) bloqueou o trânsito na avenida João Ferreira Jardim, no bairro Rubem Berta, e na rua Mariz e Barros, no bairro Petrópolis.

Também houve quatro bloqueios por quedas de árvores nas vias Max Juniman, no Humaitá; Hoffmann, no bairro Floresta; Coronel Marcos, na Vila Conceição; e Álvares Machado, no Petrópolis.

“É importante que a população informe as demandas pelo app 156+POA ou números 156 e 118 do Atendimento ao Cidadão para orientar as ações de fiscalização e para que a prefeitura possa atender estes chamados”, informou o Executivo municipal.

Transtornos em unidades de saúde

As chuvas provocaram transtornos em algumas unidades de saúde da Capital na manhã desta segunda. Devido ao acúmulo de água, a abertura da unidade de saúde Glória atrasou. Um alagamento também provocou o fechamento da sala de vacinas da unidade São Borja.

