Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2023

Fortes chuvas provocaram alagamentos em rodovias estaduais e federais gaúchas. Na foto, a ERS-324 Foto: Divulgação/Daer

Temporais atingem o Rio Grande do Sul desde a noite de domingo (3). As fortes chuvas, queda de granizo e rajadas de vento provocaram alagamentos, derrubaram árvores e danificaram casas em vários municípios gaúchos, segundo a Defesa Civil Estadual.

Uma das cidades mais atingidas é Passo Fundo, no Norte do Estado, onde pelo menos 20 residências tiveram os telhados danificados, árvores caíram e diversos pontos de alagamentos foram registrados. Um homem morreu após receber uma descarga elétrica, na manhã desta segunda, em meio à enxurrada, no bairro Entre Rios.

Em Mato Castelhano, na Região Norte, um homem de 41 anos morreu após a caminhonete em que ele estava ter sido levada pela correnteza em um alagamento. O corpo da vítima foi encontrado na manhã desta segunda.

Também ocorreram danos e transtornos em municípios como Santa Maria, na Região Central, Bento Gonçalves e Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Em São Jorge, na Região Nordeste, ao menos 40 pessoas estão desalojadas. Em Sarandi, no Norte, 40 residências foram danificadas pela queda de granizo. Em Santo Cristo, na Região Noroeste, pelo menos cinco casas e galpões foram danificados.

Rodovias

O Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) informou, na manhã desta segunda, que o grande volume de chuvas que atingiu o Norte do RS provocou bloqueios totais ou parciais na ERS-324, na ERS-434 e na ERS-132.

Já a PRF (Polícia Rodoviária) alertou para bloqueios totais ou parciais na BR-116, em São Marcos e entre Galópolis e Vila Cristina; na BR-285, em Carazinho e Caseiros; e na BR-470, em Lagoa Vermelha.

Ciclone

Um novo ciclone extratropical se formou no Sul do País. A Defesa Civil do RS emitiu um alerta para “enxurradas, cheias em arroios, inundações gradativas em rios e deslizamentos em regiões declivosas” até a noite desta segunda-feira.

