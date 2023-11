Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul terá chuvas intensas na próxima semana

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2023

Os próximos dias devem trazer novos episódios de chuvas intensas no Rio Grande do Sul. Os dados são do Boletim Integrado Agrometeorológico, da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), em parceria com a Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS), a Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural (Ascar) e o Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga).

No decorrer deste sábado (18), o ingresso de uma massa de ar seco afastará a instabilidade. Somente nas regiões Norte e Nordeste, são esperadas pancadas de chuva no período da manhã. Já no domingo (19), a presença do ar seco garantirá o tempo firme e temperaturas amenas em todas as regiões.

Para esta segunda (20) e terça-feira (21), o ingresso de ar úmido e quente favorecerá o aumento da nebulosidade e a elevação das temperaturas. Na quarta-feira (22), a aproximação de uma nova área de baixa pressão deverá provocar pancadas de chuva e trovoadas, com chance de novas tempestades na maioria das regiões.

Os volumes esperados são elevados na maior parte do Estado e deverão oscilar entre 90 e 130 mm na maioria das áreas da Metade Norte, podendo alcançar 200 mm acumulados em diversas localidades do Planalto, Serra do Nordeste, Campos de Cima da Serra e Litoral Norte. Na Fronteira Oeste, Campanha e Zona Sul os totais previstos deverão oscilar entre 50 e 70 mm na maioria dos municípios.

Rio Grande do Sul terá chuvas intensas na próxima semana

