Porto Alegre Neste sábado, Parque da Redenção terá atividade de incentivo à doação de sangue

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2023

Nos dias 20 e 21, das 8h às 12h, a unidade móvel estará posicionada em frente ao HPS. Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

O Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre (HPS) e o Hemocentro do Rio Grande do Sul (Hemorgs) realizam neste sábado (18), das 8h às 12h, no Parque Farroupilha (Redenção), uma ação alusiva à Semana Nacional do Doador de Sangue. A unidade móvel do Hemocentro estará em frente do Monumento ao Expedicionário, onde serão distribuídos materiais informativos com a participação do mascote Hemotchê. Não haverá coleta de sangue na unidade móvel.

Nesta segunda (20) e terça-feira (21), das 8h às 12h, a unidade móvel estará posicionada em frente ao HPS.

Campanha

Na próxima sexta (24), o HPS lança a campanha especial Doe sangue, salve vidas, para divulgar a reabertura das doações diretamente na instituição. Os cartazes e camisetas estampam as frases “Mostre que você tem sangue nas veias: doe!” e “Quem doa sangue, doa vida!”

As doações podem ser feitas no HPS, preferencialmente com agendamento prévio pelo telefone 51 99531-0585 (WhatsApp). O setor funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, no segundo andar do hospital, no Largo Teodoro Herzl, s/nº, bairro Bom Fim. Tem capacidade para atender de 16 a 20 pessoas por dia.

Dia e Semana Nacional do Doador de Sangue

Entre 20 e 25 de novembro é celebrada a Semana Nacional do Doador de Sangue, sendo dia 25 o Dia Nacional do Doador de Sangue. A data tem por objetivo agradecer aos doadores pela ação e sensibilizar a população para a importância dessa atitude que salva muitas vidas.

O mês de novembro foi escolhido por preceder um período de estoques baixos, a proximidade das férias, de datas comemorativas de fim de ano, Carnaval e outros períodos de feriados prolongados.

Confira as condições para doar sangue:

– Estar em boa condição de saúde.

– Pesar mais de 50 quilos.

– Ter entre 16 e 69 anos de idade (menores de 18 precisam de autorização de um responsável).

– Ter dormido no mínimo seis horas nas últimas 24 horas.

– Respeitar o intervalo mínimo entre doações (dois meses para homens e três meses para mulheres).

– Não possuir evidência clínica ou laboratorial de doenças transmissíveis pelo sangue.

– Não fazer uso de drogas ilícitas injetáveis.

– Apresentar documento oficial com foto.

2023-11-17