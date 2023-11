Rio Grande do Sul Governo gaúcho libera R$ 3,45 milhões para reequipar Unidades Básicas de Saúde atingidas por chuvas

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O maior volume de recursos, de R$ 350 mil, foi liberado para o posto de saúde do centro de Encantado, a unidade sanitária de Roca Sales e a unidade básica de saúde de Paraí, Foto: Reprodução O maior volume de recursos, de R$ 350 mil, foi liberado para o posto de saúde do centro de Encantado, a unidade sanitária de Roca Sales e a unidade básica de saúde de Paraí, (Foto: Guilherme Hamm/Secom) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria da Saúde (SES) publicou, nesta sexta-feira (17), autorizando o repasse de R$ 3,45 milhões para reequipar 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de dez municípios que foram afetados recentemente pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Os recursos deverão ser usados na compra de equipamentos e móveis nas UBSs, localizadas no Vale do Taquari, na Serra e no Norte gaúchos.

O maior volume de recursos, de R$ 350 mil, foi liberado para o posto de saúde do centro de Encantado, a unidade sanitária de Roca Sales e a unidade básica de saúde de Paraí. A UBS de Barra do Rio Azul, o Programa de Saúde da Família em Encantado e os postos de saúde de Muliterno e de Lagoão, receberão R$ 250 mil cada.

Já o Programa de Saúde da Família Navegantes, em Arroio do Meio; os postos de saúde Faxinal e de Palmas, em Arroio do Meio, e de Jacarezinho e Barra do Guaporé, em Encantado; a UBS Indústrias, em Estrela; e a ESF7 Mariante, em Venâncio Aires, terão direito, cada uma, a R$ 200 mil para os itens necessários nos serviços prestados à população.

Os valores foram definidos com base nos danos sofridos pelas UBS e os equipamentos e mobiliários que serão adquiridos para a retomada plena do atendimento. Todos os municípios beneficiados se encontram em estado de calamidade pública ou situação de emergência, homologados pelo governo gaúcho.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-gaucho-libera-r-345-milhoes-para-reequipar-unidades-basicas-de-saude-atingidas-por-chuvas/

Governo gaúcho libera R$ 3,45 milhões para reequipar Unidades Básicas de Saúde atingidas por chuvas

2023-11-17