Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul terá feirão com mais de 10 mil vagas de emprego para migrantes e refugiados nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Em Porto Alegre, oito empresas realizarão entrevistas para mais de 300 vagas de emprego Foto: Reprodução Em Porto Alegre, oito empresas realizarão entrevistas para mais de 300 vagas de emprego. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) realizará um feirão com mais de 10 mil vagas de emprego para migrantes e refugiados, nesta sexta-feira (27), das 9h às 16h, em Porto Alegre e no interior do Rio Grande do Sul. O evento reunirá entrevistas de emprego e orientações sobre a regularização migratória e a Carteira de Trabalho Digital.

Em Porto Alegre, oito empresas realizarão entrevistas para mais de 300 vagas de emprego, no Shopping Total (Av. Cristóvão Colombo, 545 – térreo do prédio 5), e 5 empresas entrevistarão candidatos para 110 vagas na agência FGTAS/Sine Zona Norte (Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2132).

Nesses locais, haverá atendimento especializado e multilíngue (francês, espanhol, português e inglês) com o apoio da ACNUR (Agência da ONU para Refugiados), da OIM (Organização Internacional para as Migrações) e do Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados (SJMR Brasil).

Já nas agências FGTAS/Sine Azenha e Zona Sul haverá encaminhamento para vagas de emprego, mas o evento não contará com a presença de empregadores realizando entrevistas. No interior do Estado, o feirão ocorrerá nas Agências FGTAS/Sine. A relação de endereço das unidades está disponível no site: www.fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine.

Interessados em se candidatar às vagas de emprego devem comparecer ao evento com o número do CPF e um dos seguintes documentos de identificação: Protocolo de Solicitação de Refúgio, Documento Provisório de Registro Nacional Migratório – DPRNM, Solicitação de Residência (documento aceito excepcionalmente sem foto), Carteira de Registro Nacional Migratório – CRNM, Registro Nacional do Estrangeiro – RNE e demais documentos de identificação emitidos no Brasil, tais como Carteira de Trabalho física ou passaporte.

Perfil dos migrantes

Conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), estimasse que havia 48.144 vínculos formais de migrantes em abril de 2025. O número representa um aumento de 13% em comparação a todo o ano de 2024 (42.644 vínculos).

De acordo com o Caged, o RS registrou 26.916 admissões e 21.416 desligamentos, totalizando saldo de 5.500 postos ocupados por migrantes no primeiro quadrimestre de 2025. É o 3º maior saldo, atrás apenas do Paraná (7.226) e Santa Catarina (7.101) e representa um aumento de 16% em comparação ao saldo contabilizado no RS no mesmo período de 2024.

Janeiro foi o mês que contabilizou o maior número de admissões (9.579) no RS em 2025, principalmente, em função das colheitas da maçã e da uva. Já com relação às admissões do 1º quadrimestre, os frigoríficos de abate de aves e de suínos registraram os maiores números de contratações: 1.838 e 779, respectivamente. A agropecuária foi o setor que mais contratou (10.748) no quadrimestre, seguida pela indústria (8.377), os serviços (3.430), o comércio (3.346) e a construção (1.015).

Os municípios que apresentaram os maiores números de admissões no 1º quadrimestre de 2025 foram:

Caxias do Sul (4.199)

Vacaria (3.013)

Flores da Cunha (1.261)

Erechim (1.184)

Porto Alegre (1.183)

Bom Jesus (1.158)

Bento Gonçalves (1.117)

Passo Fundo (1.040)

Garibaldi (690)

Farroupilha (649)

Todos os municípios listados acima apresentaram crescimento no número de contratações de migrantes no primeiro quadrimestre de 2025 em comparação ao mesmo período de 2024, entre os quais destacam-se Vacaria (aumento de 82%), Bento Gonçalves (78%) e Garibaldi (76%).

No que tange à nacionalidade dos migrantes admitidos no primeiro quadrimestre de 2025, 40,1% eram venezuelanos; 29,6%, argentinos; 14%, paraguaios; 5,4%, haitianos; 3,8%, cubanos; e 2,9%, uruguaios. Em comparação ao mesmo período de 2024, os maiores índices de aumento de contratações foram de paraguaios (200%), cubanos (89%) e peruanos (89%).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/rio-grande-do-sul-tera-feirao-com-mais-de-10-mil-vagas-de-emprego-para-migrantes-e-refugiados-nesta-sexta-feira/

Rio Grande do Sul terá feirão com mais de 10 mil vagas de emprego para migrantes e refugiados nesta sexta-feira

2025-06-24