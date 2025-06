Porto Alegre Porto Alegre terá ação de inclusão e oportunidades de emprego para pessoas com deficiência, reabilitados do INSS e transplantados nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2025

Os participantes terão acesso a mais de 200 vagas de emprego, nas áreas de comércio, serviços e saúde. Foto: Agência Brasil Os participantes terão acesso a mais de 200 vagas de emprego, nas áreas de comércio, serviços e saúde. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), em parceria com um shopping de Porto Alegre, realiza nesta quinta-feira (26), o Dia de Oportunidades para Pessoas com Deficiência, Reabilitados do INSS e Transplantados.

A ação ocorre das 9h às 16h, no prédio 5 – térreo do shopping, na Avenida Cristóvão Colombo, 545, e tem como objetivo fomentar a inclusão no mercado de trabalho por meio da intermediação direta entre empresas e trabalhadores.

Durante o evento, os participantes terão acesso a mais de 200 vagas de emprego, nas áreas de comércio, serviços e saúde, ofertadas por 15 empresas que realizarão entrevistas presenciais com candidatos cujos perfis sejam compatíveis às oportunidades disponíveis. A iniciativa visa proporcionar um espaço de acolhimento e valorização das competências dos trabalhadores, promovendo a igualdade nas relações de trabalho.

Para participar, é necessário apresentar documento de identificação com foto e CPF. No caso de pessoas com deficiência devem apresentar de laudo médico no momento da entrevista. O evento contará com intérprete de libras, garantindo acessibilidade aos participantes.

Entre as oportunidades estão os cargos de assistente administrativo, assistente de vendas, atendente de farmácia – balconista, atendente de lanchonete, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de cozinha, camareira de hotel, operador de telemarketing, servente de limpeza e técnico de enfermagem.

