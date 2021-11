Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul terá quatro novos voos do interior do Estado para São Paulo em 2022

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2021

"Essas novas rotas vão conectar todas as regiões do Estado ao principal hub da América do Sul", disse Leite

A partir do ano que vem, o Rio Grande do Sul terá novos voos ligando o interior do Estado ao aeroporto de Guarulhos (SP). As linhas foram anunciadas na manhã desta quarta-feira (17) pelo governador Eduardo Leite e pelo CEO da Gol Linhas Aéreas, Paulo Kakinoff.

As cidades contempladas serão Pelotas, Uruguaiana, Santo Ângelo e Santa Maria. No total, a Gol terá voos diretos para sete destinos no RS, incluindo Porto Alegre, Caxias do Sul e Passo Fundo.

Com isso, o Rio Grande do Sul se torna o Estado com maior número de voos partindo de fora da capital diretamente para o aeroporto de Guarulhos. “Essas novas rotas vão conectar todas as regiões do Estado ao principal hub da América do Sul, que é o aeroporto de Guarulhos, e de lá para praticamente qualquer lugar do mundo. Com isso, aproximamos pessoas, regiões e negócios, o que tem impacto econômico relevante para a competitividade do Estado. Temos um programa de desenvolvimento da aviação regional, que oferece redução de impostos no combustível da aviação, mas não é só isso que determina esse investimento. Toda a reorganização econômica do Rio Grande do Sul, por meio das reformas que promovemos, alavanca essa disposição para o investimento”, destacou o governador Eduardo Leite.

As operações em Pelotas iniciarão em 17 de janeiro. A rota será operada com um Boeing 737-700, com capacidade para 138 passageiros. Santo Ângelo receberá voos diretos de Guarulhos operados também com um Boeing 737-700, a partir de 4 de julho de 2022.

De acordo com a Gol, a rota entre Uruguaiana e Guarulhos é fruto de uma parceria entre a companhia aérea e a Voepass. Com início previsto para 5 de abril do próximo ano, terá três frequências semanais, às terças, quintas e sábados. Os bilhetes serão comercializados exclusivamente pela Gol, e os voos, operados pela companhia parceira com a aeronave ATR-72, com capacidade para 68 passageiros.

Também em parceria entre a Gol e a Voepass, a rota entre Santa Maria e Guarulhos começará as operações em 26 de outubro de 2022.

