Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2023

Licitação prevê investimento total de R$ 21 milhões em melhorias. (Foto: Arquivo/Daer)

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) publicou na edição desta quinta-feira (23) do Diário Oficial do Estado a abertura de processo licitatório para contratar empresas que executem sete obras estratégicas em diferentes estradas do Rio Grande do Sul. Com investimento total de R$ 21 milhões, o certame tem abertura agendada para 16 de março.

Estão previstas três intervenções na região da Serra (ERS-235), duas no Vale do Taquari (RSC-453 e ERS-129) e a duplicação de trecho de rodovia no Litoral Norte (ERS-784). Os trabalhos começarão quando a concorrência pública for encerrada. O edital está disponível no site diariooficial.rs.gov.br.

ERS-235

– Quilômetro 46, em Canela. Interseção no acesso a rua Júlio Travi – Distrito Industrial de Canela. Valor: R$ 2,46 milhões

ERS-235

– Quilômetro 3,5, em Nova Petrópolis. Interseção no acesso ao bairro Piá. Valor: R$ 3,55 milhões

ERS-235

– Quilômetro 8, em Nova Petrópolis. Acesso ao bairro Pinhal Alto. Valor: R$ 1,65 milhão

ERS-129

– Quilômetro 83, em Muçum. Interseção de acesso a Muçum. Valor: R$ 2,8 milhões

RSC-453

– Quilômetro 23, em Cruzeiro do Sul. Interseção no acesso secundário a Cruzeiro do Sul, junto à Rua Frederico Germano Haenssgen. Valor: R$ 3,78 milhões

RSC-453

– Quilômetro 24,5, em Cruzeiro do Sul. Acesso ao distrito industrial. Valor: R$ 1,78 milhão

ERS-784

– Quilômetro zero ao quilômetro 1,5, em Cidreira. Duplicação da RS-784. Valor: R$ 5 milhões

(Marcello Campos)

