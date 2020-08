Rio Grande do Sul terá um novo parque de lazer com águas termais

Complexo terá as piscinas, espaço de diversão, hotel e talvez até condomínio residencial. (Foto: Thermas do Passo Real / Divulgação)

O Rio Grande do Sul terá um novo parque com águas termais. O empreendimento ficará no município de Quinze de Novembro, no Noroeste gaúcho. Inicialmente, foi realizada a perfuração de um poço até encontrar a fonte termal. Agora, o projeto já está na fase em que a equipe define como será o parque que será instalado no local.

A área total que o grupo tem para investir no empreendimento é de quatro hectares. A estimativa é de que o parque termal esteja pronto em até cinco anos. A fonte foi encontrada em uma profundidade de 990 metros com águas a 38,4ºC. O Complexo deverá ter piscinas, espaço de diversão, hotel e talvez até condomínio residencial .

O Thermas do Passo Real conta com 18 investidores e surgiu durante negociação com o prefeito da cidade, Gustavo Peukert Stolte. Para a perfuração, foram investidos R$ 4 milhões. Para a próxima fase do projeto, o investimento deve ser de R$ 15 milhões.