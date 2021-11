Colunistas Rio Grande do Sul, terra de oportunidades

Por Edson Brum | 13 de novembro de 2021

O Rio Grande do Sul se consolida cada vez mais como uma terra de oportunidades. (Foto: Reprodução)

O Rio Grande do Sul se consolida cada vez mais como uma terra de oportunidades. Chegamos ao 9º mês consecutivo com alta na geração de empregos com carteira assinada, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Em setembro, foram 13.836 novos postos de trabalho e, no acumulado do ano, são de 132.646 vagas formais no Estado.

Ao mesmo tempo, todos os indicadores do Índice de Desempenho Industrial (IDI-RS) ficaram positivos nos primeiros nove meses de 2021, conforme a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs). As compras industriais aumentaram 38,4% em relação ao mesmo período do ano passado, as horas trabalhadas na produção avançaram 17,8% e o faturamento real, 11,7%. A indústria gaúcha ocupou, em média, 80,3% de sua capacidade produtiva, o que representa 7,3 pontos percentuais acima de 2020.

Os investimentos em energia renovável também estão em alta. Em Tapes, será destinado R$ 1,09 bilhão na construção de um parque eólico próximo à Lagoa dos Patos. Estão previstos ainda, na Fronteira Oeste, mais dois complexos eólicos: um em Rosário do Sul, de R$ 1,35 bilhão, e outro em Santana do Livramento, com valor não divulgado.

E não para por aí. Nosso PIB vem crescendo trimestre a trimestre praticamente o dobro que o do Brasil no acumulado do ano. Novos investimentos estão chegando por meio do novo Fundopem RS. Atualmente, há 108 novos projetos concorrendo aos incentivos. Desde o início do ano, foram 23 empresas beneficiadas, garantindo investimentos de R$ 278,348 milhões no Estado e 728 empregos.

Somado a isso, voltamos da Missão Europa com perspectivas de investimentos bilionários no RS. Tivemos a confirmação que o South Summit 2022 ocorrerá em março, em Porto Alegre, e fortalecerá o Estado na área da inovação, onde hoje é líder do ranking no Brasil.

Todo esse nosso cenário promissor é fruto não apenas da capacitação dos empreendedores e de uma mão de obra qualificada, mas também das ações que o governo gaúcho tem adotado com o apoio da nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Assembleia Legislativa.

As novas de leis de incentivos, as reformas estruturantes, o enxugamento da máquina pública e a democratização do acesso a financiamentos e linhas de crédito transformaram o nosso Estado. São ações que diferenciam hoje o Rio Grande do Sul e o tornam mais atraente, competitivo e desenvolvido. Entramos em uma nova era de devolução de serviços e investimentos ao povo gaúcho. E seguiremos avançando.

Edson Brum

Secretário de Desenvolvimento Econômico do RS

