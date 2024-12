Esporte Rio Tietê sobe e inunda estádio de futebol que vai receber jogos da Copinha

Estádio José Ferreira Alves, conhecido como Campo do Comercial, em Tietê (SP), ficou inundado após nível do Rio Tietê subir.

O alto volume de chuva na Grande São Paulo nos, últimos dias, tem provocado o aumento do nível do Rio Tietê no interior do estado. Em Tietê (SP), o Estádio José Ferreira Alves, conhecido como Campo do Comercial, que fica ao lado do rio, ficou inundado.

Além do campo, a água está perto de chegar a uma casa. Os agentes monitoram e orientam a família a deixar o local, caso o nível continue subindo.

Conforme o coordenador da Defesa Civil, Willian Alves, a chuva na cidade nos últimos dias não foi tão intensa para provocar o transbordamento do rio, mas que isso ocorreu pela quantidade de água que vem da capital paulista.

A Defesa Civil municipal informou que a inundação pode permanecer até segunda-feira (30). A previsão para o nível da água começar a baixar é às 18h deste sábado.

O coordenador da Defesa Civil de Tietê informou ainda que não há desalojados ou desabrigados na cidade.

Tietê é sede do grupo 12 da Copa SP de Futebol Júnior. O campo do Comercial vai receber jogos de América (RN), Juventude e Operário (MS), além do time da casa, o Comercial F.C.. As partidas ocorrem nos dias 3, 6 e 9 de janeiro.

Pano B

A Diretoria do Comercial Futebol Clube informou que uma força-tarefa está trabalhando para acelerar o processo de revitalização do estádio e do gramado.

“Com a expectativa de redução das chuvas nos próximos dias, acreditamos que o nível do Rio Tietê deve baixar, permitindo o escoamento completo da água acumulada no estádio. Assim que possível, em conjunto com a Federação Paulista de Futebol (FPF), faremos uma análise criteriosa para determinar se o campo estará em condições adequadas para receber a primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025.”

A diretoria do clube explicou que há um plano emergencial, se necessário, para transferir os jogos para outro estádio da região, caso o campo em Tietê “não reúna as condições necessárias”.

