Grêmio Gustavo Quinteros é o novo técnico do Grêmio

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Treinador de 59 anos foi campeão argentino neste ano, comandando o Vélez Sarsfield. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O argentino Gustavo Quinteros, de 59 anos, é o novo comandante do Grêmio. Ele desembarca em Porto Alegre nos próximos dias e assina contrato válido até 31 de dezembro de 2025. A data oficial de sua apresentação ainda será anunciada pelo Clube. Acompanhado de sua comissão técnica, Quinteros traz os auxiliares Leandro Desábato, Maximiliano Quezada e Rodrigo Quinteros, além do preparador físico Hugo Roldán.

Com uma trajetória vitoriosa no futebol sul-americano, o treinador acumula 13 títulos nacionais. Seu mais recente êxito foi a conquista do Campeonato Argentino de 2024 com o Vélez Sarsfield, um feito que a equipe não alcançava há 11 anos.

Trajetória

Gustavo Domingo Quinteros Desábato nasceu em Cafferata, Argentina, no dia 15 de fevereiro de 1965. Iniciou sua carreira como zagueiro, passando por diversos clubes argentinos e bolivianos nas décadas de 1980 e 1990. Naturalizado boliviano, representou a Seleção da Bolívia na Copa do Mundo de 1994 e em várias edições da Copa América. Finalizou sua carreira no Argentinos Juniors, em 1998.

A carreira como treinador teve início em 2005, quando assumiu o Blooming (BOL) e conquistou seu primeiro Campeonato Boliviano já em sua temporada de estreia. Em seguida, repetiu o feito com Bolívar e Oriente Petrolero, antes de assumir a Seleção Boliviana.

Posteriormente, Quinteros se aventurou no futebol equatoriano, onde obteve dois títulos nacionais pelo Emelec e, em seguida, comandou a Seleção Equatoriana. Sua trajetória internacional incluiu passagens pelo Oriente Médio, à frente do Al-Nassr, da Arábia Saudita, e do Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos.

De volta ao futebol sul-americano, liderou equipes como Universidad Católica e Colo-Colo em campanhas vencedoras, além de ter breves passagens pelo futebol mexicano. Seu trabalho mais recente foi à frente do Vélez Sarsfield, com o qual conquistou o Campeonato Argentino.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-oficializa-gustavo-quinteros-como-tecnico-para-a-temporada-de-2025/

Gustavo Quinteros é o novo técnico do Grêmio

2024-12-28