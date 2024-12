Mundo Avião com 181 pessoas a bordo explode em aeroporto na Coreia do Sul

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Acidente teria sido causado por "contato com pássaros, resultando em uma falha no trem de pouso". Foto: Reprodução Acidente teria sido causado por "contato com pássaros, resultando em uma falha no trem de pouso". (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma aeronave transportando 175 passageiros e seis tripulantes saiu da pista, bateu em um muro do Aeroporto Internacional de Muan, na Coreia do Sul, e explodiu no domingo (29), noite de sábado no Brasil. Até a última atualização desta reportagem 177 mortes haviam sido confirmadas.

O Boeing 737-800 da Jeju Air havia decolado de Bangkok, na Tailândia, com destino a Muan, no sul da Coreia do Sul.

O acidente é o mais mortal já registrado em solo sul-coreano e o pior envolvendo uma companhia aérea local desde 1997, quando a queda de um avião da Korean Air Lines, em Guam, matou mais de 200 pessoas.

A agência de notícias sul-coreana Yonhap afirma que o incidente ocorreu devido a uma falha no trem de pouso provavelmente causada por uma colisão com pássaros.

Uma emissora de TV local obteve um vídeo que mostra o momento em que a aeronave tenta pousar sem o trem de pouso baixado, ultrapassa a extensão da pista e se choca contra um muro, em alta velocidade, provocando uma explosão.

Pelo menos 80 bombeiros foram enviados para o local do acidente.

Entre os mortos estão 84 mulheres, 82 homens e 11 outros cujos gêneros não foram imediatamente identificados porque os corpos estão carbonizados.

Trabalhadores de emergência resgataram duas pessoas vivas, um homem e uma mulher e ambos membros da tripulação. Autoridades de saúde disseram que os sobreviventes estão conscientes e não correm risco de vida.

Entre os corpos encontrados, as autoridades identificaram ao menos 57 deles, disse a agência de bombeiros local.

Segundo a Yonhap, entre os passageiros estão 173 sul-coreanos e 2 tailandeses.

Todos os voos no Aeroporto de Muan foram cancelados após o acidente. Além disso, as autoridades informaram que já iniciaram as investigações para apurar o caso.

A Jeju Air pediu desculpas pelo acidente e disse que está adotando todas as medidas necessárias.

O Boeing 737-800 é um avião comercial amplamente utilizado em todo o mundo e considerado extremamente seguro. No Brasil, sua principal operadora é a Gol Linhas Aéreas.

O presidente em exercício Choi Sung-mok, nomeado líder interino do país na sexta-feira (27) depois que o presidente em exercício anterior sofreu impeachment em meio a uma crise política em curso, ordenou que todos os esforços sejam concentrados no resgate, disse seu gabinete.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/aviao-com-181-pessoas-a-bordo-explode-em-aeroporto-na-coreia-do-sul/

Avião com 181 pessoas a bordo explode em aeroporto na Coreia do Sul

2024-12-29