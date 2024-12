Mundo Avião sai da pista e pega fogo em aeroporto na Coreia do Sul; há mortos

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2024

Aeronave tinha 181 ocupantes. Agência de notícias diz que há 28 vítimas confirmadas. (Foto: Reprodução)

Uma aeronave transportando 175 passageiros e seis comissários de bordo saiu da pista e bateu em um muro do Aeroporto Internacional de Muan, na Coreia do Sul, no domingo (29), noite de sábado no Brasil. Vinte e oito mortes foram confirmadas, segundo a Reuters.

O Boeing 737-800 da Jeju Air havia decolado de Bangkok, na Tailândia, com destino a Muan, no sul da Coreia do Sul. A agência de notícias sul-coreana Yonhap afirma que o incidente ocorreu devido a uma falha no trem de pouso provavelmente causada por uma colisão com pássaros.

Bombeiros estão no local, e de acordo com a imprensa sul-coreana, há ocupantes sendo retirados pela cauda do avião. A Yonhap afirma que ao menos duas pessoas foram resgatadas com vida.

O presidente em exercício Choi Sung-mok, nomeado líder interino do país na sexta-feira (27) depois que o presidente em exercício anterior sofreu impeachment em meio a uma crise política em curso, ordenou que todos os esforços sejam concentrados no resgate, disse seu gabinete.

Um porta-voz da Jeju Air disse que a companhia aérea estava verificando os relatos.

