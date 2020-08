Rita Lee surpreendeu os fãs ao aparecer de surpresa em uma live em que seu marido, Roberto de Carvalho, era o entrevistado. A rockeira se derreteu ao ouvir o entrevistador, o DJ Meme, elogiar a habilidade artística de Carvalho.

“Esse é meu carioca, gostoso, homem lindo, músico sensacional”, diz Rita, abraçando o marido, que brinca: “Meu coração está pulsando e o cachê aumentando”.

O bate-papo, que era para falar de composições se misturou a história do casal, que está junto há mais de 40 anos. O entrevistador, amigo da dupla, insistiu que existia uma Rita antes e outra depois de conhecer o Roberto, musicalmente falando.

“A Rita é uma entidade, um ícone que já vem de muito antes de a gente começar a fazer coisas juntos. Tenho um respeito e uma admiração muito grande que antecede o momento em que a gente se encontrou”, disse Roberto.

“Ele se esconde demais. Roberto é muito chique, tem um bom gosto, uma elegância em tudo. No visual, no tocar, no falar. É uma coisa Ipanema. Nós sempre fomos uma dupla. Existe uma Rita antes e outra depois de Roberto. Ele veio ampliar meu mundo musical. Eu era só de três posições (no violão), de repente veio Roberto com um oceano de música”, disse Rita.