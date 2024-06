Esporte River Plate líder geral: veja data e horário do sorteio da Libertadores

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2024

Os jogos do mata-mata da Libertadores estão marcados para começar apenas no próximo semestre, no dia 13 de agosto.

As rodadas da fase de grupos da Copa Libertadores se encerraram nesta quinta-feira (30), e a próxima etapa é o mata-mata. As oitavas de final prometem confrontos pesados: Flamengo e Botafogo estão no pote 2 e podem enfrentar times como Atlético-MG, São Paulo, River Plate e Palmeiras.

Por falar nisso, a equipe comandada por Abel Ferreira ficou no 0 a 0 com o San Lorenzo no Allianz Parque, chegou aos 14 pontos e perdeu a chance de ter a melhor campanha das seis rodadas iniciais. O posto ficou com o River Plate, com 16 pontos. Com isso, os argentinos têm a vantagem de poder decidir todos os jogos de mata-mata em casa até uma possível final.

O segundo colocado na classificação geral é o Atlético-MG, que fez 15 pontos, seguido pelo Palmeiras. Vale lembrar que algumas equipes do grupo C (Grêmio, Huachipato e Estudiantes) têm jogos a disputar. O clube gaúcho teve partidas adiadas por causa das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, e os dois duelos restantes foram remarcados para 4 e 8 de junho.

A Conmebol definiu como primeiro critério de desempate o saldo de gols, e o segundo é gols marcados.

Classificação geral

River Plate – 16 pontos (SG: 9)

Atlético-MG – 15 pontos (SG: 8)

Palmeiras – 14 pontos (SG: 9)

Fluminense – 14 pontos (SG: 4)

São Paulo – 13 pontos (SG: 7)

Bolivar – 13 pontos (SG: 4)

Talleres – 13 Pontos (SG: 4)

Peñarol – 12 pontos (SG: 7)

Flamengo – 10 pontos (SG: 7)

Junior Barranquilla – 10 pontos (SG: 3)

Nacional-URU – 10 pontos (SG: 1)

Botafogo – 10 pontos (SG: 1)

The Strongest – 10 pontos (SG: 2)

Huachipato – 8 pontos (SG: -1) – ainda tem um jogo a disputar

San Lorenzo – 8 pontos (SG: 0)

Colo-Colo – 6 pontos (SG: -1)

Sorteio

Os times que avançaram estarão divididos em dois potes: o primeiro será composto por equipes classificadas na primeira colocação de seus respectivos grupos, enquanto o outro terá os vice-líderes das chaves. Os duelos serão definidos por sorteio: um time do pote 1 vai enfrentar uma equipe do pote 2. Confira os integrantes de cada lado:

Pote 1

Fluminense – 1º do Grupo A

São Paulo – 1º do Grupo B

1º do Grupo C

Junior Barranquilla – 1º do Grupo D

Bolivar – 1º do Grupo E

Palmeiras – 1º do Grupo F

Atlético-MG – 1º do Grupo G

River Plate – 1º do Grupo H

Pote 2

Colo-Colo – 2º do Grupo A

Talleres – 2º do Grupo B

2º do Grupo C

Botafogo – 2º do Grupo D

Flamengo – 2º do Grupo E

San Lorenzo – 2º do Grupo F

Peñarol – 2º do Grupo G

Nacional-URU – 2º do Grupo H

O sorteio para a definição dos confrontos das oitavas será no dia 3 de junho, segunda-feira, em Luque, no Paraguai, a partir de 13h (horário de Brasília). O evento também define o chaveamento da Libertadores até a grande decisão, marcada para o dia 30 de novembro em Buenos Aires, na Argentina.

Início

Os jogos do mata-mata da Libertadores estão marcados para começar apenas no próximo semestre, no dia 13 de agosto. Os embates serão em ida e volta, e as equipes do pote 1 têm a vantagem de fazer a segunda partida em casa.

