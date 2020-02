Cinema Robert Pattinson aparece como Batman pela 1ª vez em vídeo

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

Batman: Robert Pattinson interpretará o homem morcego. Foto: Divulgação Batman: Robert Pattinson interpretará o homem morcego. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Os fãs do super-heróis Batman utilizaram as redes sociais para expor algumas das referências encontradas por eles no vídeo divulgado pelo cineasta Matt Reeves mostrando as primeiras imagens do ator Robert Pattison com o uniforme do Cavaleiro das Trevas.

O vídeo compartilhado por Reeves no Twitter veio explicando o contexto no qual as imagens foram feitas. O registro com uma fotografia avermelhada mostra Pattinson dentro da fantasia do herói caminhando em direção à câmera, enquanto toca uma primeira versão do que deverá ser a trilha sonora do compositor Michael Giacchino.

Os fãs chamaram atenção principalmente para a semelhança entre o uniforme utilizado por Pattinson e o uniforme do herói nos games “Arkham Origins” (2013) e “Arkham Knight” (2015), ambos protagonizados pelo personagem e ambientados no Asilo Arkham.

Alguns também apontaram semelhanças entre o uniforme utilizado por Pattinson e o visual da vestimenta do herói nas revistas do personagem desenhadas pelo ilustrador Lee Bermejo.

Um perfil de fãs brasileiros do herói no Twitter levantou uma teoria de que o símbolo do uniforme do herói na vestimenta de Pattinson seria feito com os pedaços da arma que mataram os pais de Bruce Wayne.

Caso proceda a informação, ela seria inspirada em um quadrinho recente do personagem no qual é mostrado Bruce Wayne derrete a arma que matou seus pais e transforma em um pedaço de metal instalado em seu uniforme.

Outro detalhe coloca o Batman de Robert Pattinson como o mais diferente do cinema. A trama traz um Bruce Wayne que está apenas no segundo ano como o Batman. Além de fugir de uma história de origem, o filme da DC ainda deve explorar o lado mais detetive do herói, como rumores apontavam antes.

Elenco

O elenco de The Batman tem Robert Pattinson como Batman /Bruce Wayne; Zoë Kravitz como Selina Kyle/Mulher-Gato; Paul Dano como Edward/Charada; Jeffrey Wright como James Gordon; John Turturro como Carmine Falcone; Peter Sarsgaard como Gil Colson; Jayme Lawson como Bella Reál; Andy Serkis como Alfred; Colin Farrell como Oswald Cobblepot/Pinguim.

Direção

A direção e roteiro do filme ficam por conta de Matt Reeves.

Estreia

The Batman estreia em junho de 2021.

