Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

Pelé com a fotógrafa Isadora Vicente. Foto: Reprodução/Instagram Pelé com a fotógrafa Isadora Vicente. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Pelé reapareceu em uma foto postada no Instagram da fotógrafa Isadora Vicente dias depois da entrevista em que seu filho, Edinho, fala sobre o estado de saúde do Rei do Futebol. “Amo muito! Tio do coração”, legendou Isadora, posando abraçada ao ex-jogador, que aparece sentado e sorridente na imagem. As informações são dos jornais Extra e Folha de S.Paulo.

O ex-goleiro Edinho disse, em entrevista ao site Globoesporte, que o pai está abatido por causa das dificuldades que tem enfrentado para se locomover. E que, aos 79 anos, Pelé tem evitado, inclusive, sair de casa e que só consegue caminhar com a ajuda de um andador.

“Ele está com esse problema da mobilidade, que acaba acarretando uma certa depressão, um quadro ali… Imagina, ele é o rei, sempre foi uma figura tão imponente, e hoje ele não consegue mais andar direito. Ele fica muito acanhado, muito constrangido com isso”, disse Edinho.

Em abril de 2019, Pelé foi internado num hospital em Paris, na França, com um quadro de febre alta por conta de uma infecção. Após receber alta, foi fotografado abatido e de cadeira de rodas embarcando de volta para o Brasil.

Dias bons e ruins

Após a declaração de Edinho, o tricampeão mundial divulgou nota na quinta-feira (13) na qual afirma estar bem. No texto divulgado à imprensa, Pelé reconhece ter dias bons e ruins, mas que isso é comum.

“Obrigado por suas orações e preocupações. Eu estou bem. Estou completando 80 anos este ano [23 de outubro]. Eu tenho meus dias bons e maus. Isso é normal para pessoas da minha idade. Não tenho medo, sou determinado, sou confiante no que faço. Na semana passada, tive a honra de me encontrar com o presidente da CBF [Rogério Caboclo] no estúdio em que eu estava gravando meu documentário. Eu tive duas sessões de fotos no mês passado para campanhas que utilizam a minha imagem e testemunho. Tenho vários eventos futuros agendados. Eu não evito cumprir compromissos da minha sempre movimentada agenda. Continuo aceitando minhas limitações físicas da melhor maneira possível, mas pretendo manter a bola rolando. Deus abençoe todos vocês”, diz o texto.

Em 2012, o ex-jogador passou por cirurgia para colocar uma prótese no quadril. Em entrevista à Folha, em 2016, ele chegou a dizer ter sido vítima de um erro médico. O Cremesp (Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo) absolveu os médicos.

“Fiz três cirurgias nos últimos anos, mas não estou 100%. Não sinto mais dor, sinto mais fraqueza. Eu tinha umas pernas bonitas, olha como estão agora [aperta as coxas por cima da calça]. Tive de fazer duas [cirurgias] no quadril, uma na coluna porque houve desgaste. Também tem o joelho. Até brinquei. Disse que joguei futebol por 30 anos, 25 no Santos e cinco no Cosmos. Deus só mandou a conta agora”, definiu o ex-jogador para a Folha no ano passado.

Ele não viajou à Rússia em 2018. Foi a primeira Copa do Mundo em que ele não esteve presente, como jogador, comentarista de TV ou convidado da Fifa, desde 1958.

