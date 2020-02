Magazine Família de Gugu diz ser injusta disputa por herança: “Obrigação moral defender sua vontade”

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

Apresentador morreu em novembro do ano passado após sofrer um acidente doméstico Foto: Edu Moraes/Record TV Apresentador morreu em novembro do ano passado após sofrer um acidente doméstico Foto: Edu Moraes/Record TV Foto: Edu Moraes/Record TV

A família de Gugu, por meio de seus advogados, contesta a forma como a disputa pela herança do apresentador tem sido feita. Em nota, dizem que pretendem combater qualquer pessoa que deseje “injustamente buscar se beneficiar”. A notícia da chegada de um suposto companheiro de Gugu que quer uma parte da herança foi rebatida pela família.

Com relação aos novos assuntos que surgiram em referência ao espólio do apresentador, o advogado dos herdeiros Dr. Carlos Eduardo Farnesi Regina esclarece: “É nossa obrigação moral defender a vontade de Gugu, em prol de seus filhos e herdeiros. Isso vale contra quem quer que seja que questione o testamento, por ele firmado, há tempos, e diante da lei”, começou.

O advogado completa: “Não importa como se apresente: mãe, tio, amigo ou qualquer outro que deseje injustamente buscar se beneficiar com o falecimento de Gugu, ou que atente contra sua memória.”

Já Nelson Wilians, o advogado de Rose Di Matteo, mãe dos três filhos de Gugu Liberato, reagiu com tranquilidade à notícia de que o chef de cozinha Thiago Salvático também buscará os tribunais para reivindicar o reconhecimento de união estável com ele. Para Wilians, tudo isso não interfere no processo e só acontece para “criar tumulto”. O mesmo advogado disse ainda na última sexta-feira (07) que vai processar judicialmente qualquer outra pessoa que queira “manchar a honra do falecido artista”.

