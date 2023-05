Colunistas Roberto Argenta: “Temos no Brasil um parlamentarismo disfarçado, com um presidencialismo de confusão”

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2023

Roberto Argenta insiste na defesa de um projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil. (Foto: Arquivo pessoal)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

“Agora é a vez do Brasil: temos potencial para crescimento do PIB em mais de 7%, mas antes, será necessário garantirmos a estabilidade política, econômica e social”, afirma Roberto Argenta, empresário de sucesso, à frente de uma das maiores produtoras de calçados do mundo, a Calçados Beira Rio S/A. O seu discurso para políticos e empreendedores, com forte viés humanista, defende uma proposta parlamentarista, com um projeto de desenvolvimento de longo prazo para gerar empregos e crescimento para o Brasil, utilizando o superavit comercial . O empresário conversou com este colunista na ultima quarta-feira (24) em seu escritório no Centro de Desenvolvimento da Calçados Beira Rio, em Novo Hamburgo. Argenta, que concorreu ao governo do Estado nas eleições de 2022 pelo PSC, revela ter ficado satisfeito pelo espaço para pregar suas propostas. No momento, ele ainda não está motivado em participar novas eleições, mas não fecha a porta, e mantém um suspense quanto a essa possibilidade. Argenta tem percorrido o país fazendo palestras em diversas instituições, com o tema “O Segredo do Sucesso”, apresentando conselhos, muitos deles baseados na sua caminhada, que inspiram muitos empreendedores. “O sucesso está em nós. A ambição por ele é natural para o ser humano”, afirma nas palestras. Ele tem convite para palestrar nos próximos dias em Belo Horizonte, e aponta alguns nomes importantes, que fazem a boa politica no país : os governadores Romeu Zema (MG), Tarcísio de Freitas (SP), Eduardo Leite (RS) e o deputado federal Marcel Van Hatten (Novo).

Trajetória de sucesso

Argenta começou sua caminhada há quase 50 anos na cidade de Igrejinha (RS), em um galpão de madeira coberto de zinco à beira do rio, quando teve início a empresa Calçados Beira Rio S.A.,empresa que exporta para cerca de 100 países, gerando mais de 9 mil empregos diretos em suas 11 unidades fabris, e ainda nos centros administrativo e industrial, todos instalados no Brasil. Sua formação teve um percurso que passou pelo seminário São José em Gravataí (RS). Depois, formou-se em Ciências Contábeis pela UFRGS, e atuou em várias empresas em Porto Alegre (RS) nas áreas financeira e de auditoria contábil.

Presença em diversos segmentos incentiva formação de lideranças

Incentivador do empreendedorismo e do protagonismo profissional, Roberto Argenta tem levado seu discurso com foco na liderança para outros negócios, em setores como educação, turismo, hotelaria, gastronomia e agricultura. Participa ativamente do Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro, localidade formada pela junção dos distritos de Restinga Seca e São João do Polêsine, onde estão localizados a Antonio Meneghetti Faculdade, o Hotel Recanto Business Center, o Resort Termas Romanas, além do plantio de oliveiras e da fábrica de azeite de oliva. Neste local, Argenta coloca em prática seu projeto humanista, com foco na formação de pessoas, gerar emprego e formar homens e mulheres.

“Precisamos uma visão estratégica para o País”

Ele defende uma proposta arrojada para os atuais padrões da política brasileira: “uma visão estratégica na gestão do país, com um projeto de desenvolvimento para 20 anos. A China fez isso, e hoje é o grande xerife mundial. Alemanha, Espanha, Portugal e Japão fizeram seus pactos e retomaram o caminho da estabilidade e do desenvolvimento, todos eles parlamentaristas”, comenta. Com a experiência de quem já foi vereador, prefeito e passou pelo Congresso Nacional – foi deputado federal – Roberto Argenta vê no parlamentarismo a solução para o Brasil:

“Só precisamos de estabilidade política, e ela virá com o parlamentarismo. E, a estabilidade política trará naturalmente a estabilidade econômica. E comparativamente com o que vemos hoje, o Brasil é hoje um país capaz de liderar o mundo. Se o Brasil avançar no caminho da estabilidade, seu destino será tornar-se uma garantia de paz para o mundo. O que não podemos, é continuar nesse sistema que mistura um parlamentarismo disfarçado, com presidencialismo de confusão”.

