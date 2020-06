Porto Alegre Rodoviários protestam em frente à garagem da empresa Sopal, na Zona Norte de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2020

O objetivo é a inconformidade com o parcelamento de salários e do vale-alimentação em meio à pandemia da Covid-19 Foto: Sindicato dos Rodoviários/Divulgação

O Sindicato dos Rodoviários de Porto Alegre promoveu na manhã desta terça-feira (09) mais um protesto em frente à garagem de ônibus, com o objetivo de demonstrar inconformidade com o parcelamento de salários e do vale-alimentação em meio à pandemia da Covid-19.

A manifestação, que ocorreu de forma pacífica e sem bloquear a saída de coletivos, aconteceu desde as 5h da manhã em frente ao portão da garagem da empresa Sopal, na Zona Norte da Capital.

O Sindicato definiu um cronograma permanente de manifestações, sendo executadas de maneira aleatória em frente às garagens das empresas que operam o transporte público da Capital.

De acordo com um dos organizadores do movimento, o vice-presidente da entidade, Sandro Abade, a categoria que é considerada linha de frente no enfrentamento ao coronavírus está sendo penalizada.

“Os trabalhadores são penalizados e trabalhadores de todas as bacias vêm manifestando sua total insatisfação frente aos cortes de benefícios, parcelamentos salariais, atrasos no vale-alimentação e demissões em algumas empresas”.

