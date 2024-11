Esporte Rodri diz que Vini Jr. seria o terceiro na Bola de Ouro e afirma: “Ganhei pela regularidade”

Jogador votou sem si mesmo como primeiro colocado e em Carvajal na segunda posição.

Em entrevista à Rádio Cope, da Espanha, Rodri falou nessa segunda-feira (11) sobre o resultado da Bola de Ouro. O jogador do Manchester City disse que venceu por ter feito uma temporada regular, que, segundo ele, é “o mais difícil no futebol”. Além disso, o volante definiu seu top-3: ele mesmo em primeiro, Carvajal em segundo e Vinícius Júnior em terceiro, ambos do Real Madrid.

A premiação foi considerada polêmica já que muitos acreditavam na vitória de Vini Jr. Ciente do resultado momentos antes da cerimônia, o Real Madrid se recusou a viajar para o evento, e afirmou que a Bola de Ouro não respeita o clube. Rodri, durante a entrevista, não entrou nesta discussão, mas legitimou sua conquista.

“O jogador mais regular dessa temporada fui eu. Talvez não com os picos mais altos, acho que na temporada passada tive momentos mais importantes, mas em regularidade creio que sim. Mas quem sou eu para debater se eu merecia”, afirmou o jogador do Manchester City.

Rodri venceu Vini Jr por uma diferença de apenas 41 pontos, número considerado pequeno para a votação, já que nas listas, os primeiros colocados ganham 15 pontos. De acordo com a revista francesa France Football, não é a menor diferença da história, mas ainda assim é baixa.

Mesmo depois do evento, a premiação da Bola de Ouro continua a gerar debates. Depois da divulgação detalhada de cada lista pela revista francesa, Juha Kanervado, jornalista da Finlândia, afirmou que errou a deixar o brasileiro de fora do top-10 e que por isso iria renunciar ao posto de jurado.

Após ter ficado em segundo no evento, Vini Jr. voltou a ter uma grande atuação na goleada por 4 a 0 do Real Madrid sobre o Ossasuna pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. O brasileiro foi autor de três gols e disse ao final da partida estar vivendo sua “melhor versão”.

