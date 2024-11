Rio Grande do Sul Governador gaúcho apresenta nos Estados Unidos o programa de segurança pública do RS

Eduardo Leite permanece em viagem internacional até o dia 27. (Foto: Divulgação/Comunitas)

O primeiro dia de participação do governador gaúcho Eduardo Leite em um curso intensivo sobre segurança pública em Nova York (EUA) foi pautado, nessa segunda-feira (11), pela apresentação de um relatório sobre o programa do Rio Grande do Sul para o setor. Em destaque, dados oficiais que apontam redução dos índices de criminalidade, atribuída a uma combinação de iniciativas pontuais e abrangentes.

Promovido pelo Universidade de Columbia em parceria com o instituto Comunitas, o evento prossegue até sexta-feira, com a presença de outros governantes brasileiros. Depois será a vez de embarcar em missão oficial ao Japão e China, até 27 de novembro, para divulgar os atrativos do Estado para empresas e investidores asiáticos.

O curso iniciado nessa segunda tem como foco políticas públicas e outras ações voltadas à redução da violência. Ao traçar um panorama do programa “RS Seguro”, Leite relatou as ações que levaram o Rio Grande o Sul a atingir seus menores patamares, nos últimos anos, em relação a ocorrências de homicídios e roubos, dentre outros crimes.

“Isso é resultado de uma atuação focada em três eixos principais: gestão qualificada, investimentos em inteligência e modernização das forças de segurança, além de ações sociais voltadas à prevenção”, enalteceu. “É possível transformar a realidade com planejamento, uso de dados e trabalho integrado.”

Dentre os participantes do curso estão secretários estaduais de segurança, parlamentares, como os deputados federais Pedro Paulo (RJ) e Tabata Amaral (SP) e o prefeito de Recife, João Campos. Representantes da iniciativa privada também estão presentes.

Japão e China

No próximo domingo (17), Eduardo Leite embarcará com destino à capital japonesa Tóquio, liderando comitiva formada por 11 membros do primeiro escalão estadual e nove deputados estaduais, além de assessores e prefeitos. A missão tem por finalidade atrair investimentos.

A última viagem oficial do governador gaúcho ao Exterior neste ano terá como última escala a China. Na capital Pequim e em Shenzhen, também está na pauta a divulgação de atrativos do Rio Grande do Sul para dirigentes e empresários do Gigante Asiático.

Durante estas quase três semanas, o Executivo estadual será liderado pelo vice-governador, Gabriel Souza. Ele assumiu o cargo no sábado (9), um dia após retornar de missão oficial à Índia, onde tratou de assuntos de interesse econômico do Rio Grande do Sul.

(Marcello Campos)

